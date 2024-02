Relay Championship : नाशिकच्या युवकांना मिळणार भव्य व्यासपीठ; 'आंतरशालेय रिले चॅम्पयनशिप'

Relay Championship : मुलांमध्ये ॲथलेटिक्सविषयी स्वारस्य निर्माण करणे आणि त्यांना गतिमान क्रीडा वातावरणात सहभाग घेण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी फायर विंग्स आणि रनिंग ९९ स्पोर्ट्स क्लब, नाशिक ॲथलिट असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमानाने ‘आंतरशालेय रिले चॅम्पयनशिप २०२४’ चे आयोजन करण्यात आले आहे.

सदर उपक्रमाचे प्राइस पार्टनर शाईनिंग स्टार ॲकॅडमी इंग्लिश मीडियम स्कूल ॲन्ड ज्युनिअर कॉलेज, ‘सकाळ’, रेडिओ १०४ माय एफएम माध्यम प्रायोजक असून ‘आयआरए’ मार्केटिंग पार्टनर आहे. (youth of Nashik will get grand platform for relay Championship nashik news)