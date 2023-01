Nashik News : पुढील वर्षी लाखो लिटर पाणी जमिनीत मुरणार; ग्राम-शहर विकास संकल्पनेतून स्वयंसेवक करतायेत श्रमदान

कळवण : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजनेमध्ये जिल्ह्यातील दत्तक गावांमध्ये स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत युवकांचा ‘ध्यास ग्राम-शहर विकास’ या संकल्पनेतून ३५ हजार ७५० विद्यार्थी स्वच्छता अभियान, जलसंवर्धन, महिला सबलीकरण, मतदार जनजागृती अभियानचा गावोगावी जागर करीत आहेत.

श्रमसंस्कार शिबिरातून विद्यार्थ्यांकडून सलग समपातळी चर खोदले जात आहे. यामुळे पुढील वर्षी लाखो लिटर पाणी जमिनीत मुरण्यास मदत होणार आहे. (Youth Passion Volunteering through Rural Urban Development Concept 35 thousand students participated Millions of liters of water seep into ground next year Nashik News)

हेही वाचा: Nashik Accident News : सिन्नर शिर्डी महामार्गावर बस व ट्रक ची धडक झाल्याने भिषण अपघात

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजनेमध्ये तीन जिल्ह्यात नियमित एकक व स्वयं अर्थसाह्य अंतर्गत ७१ हजार ५०० स्वयंसेवक कार्यरत आहेत. त्यामधून विशेष श्रमसंस्कार शिबिरासाठी ३५ हजार ७५० स्वयंसेवकांची निवड झाली आहे. नाशिक जिल्ह्यात जवळपास सर्व महाविद्यालयांमध्ये राष्ट्रीय सेवा योजनेअंतर्गत १४ हजार स्वयंसेवक कार्यरत आहेत. त्यांच्यामधून ७ हजार स्वयंसेवकांचे शिबिर वेगवेगळ्या महाविद्यालयाने दत्तक घेतलेल्या खेड्यांमध्ये सुरू आहेत.

या वर्षी स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवानिमित्त "युवकांचा ध्यास, ग्राम शहर विकास" या थीम अंतर्गत विशेष श्रमसंस्कार शिबिर पार पडत आहेत. शिबिरामध्ये ग्राम विकासांतर्गत ग्राम स्वच्छता, महिला सबलीकरण, पाणी अडवा पाणी जिरवा अर्थात सलग समपातळी चरांचे खोदकाम, ग्राम सर्वेक्षण, दत्तक खेड्याचा इतिहास लिहिणे तसेच प्रामुख्याने दोन महत्त्वाचे सर्वेक्षण व जनजागृती करण्याचे काम स्वयंसेवकांनी हाती घेतले आहे.

गुंतवणूक करताना ‘हम होंगे कामयाब, पूरा है विश्वास!’...पण कसे? घ्या जाणून

हेही वाचा: Nashik News : मीनाताई ठाकरे उद्यानात स्वच्छता मोहीम; उद्यानातील खेळण्यांची लवकरच दुरुस्ती!

त्यात बाल विवाह प्रतिबंध वयाच्या १८ वर्षाखालील मुला मुलींची लग्न होऊ नये यासाठी प्रत्येक कुटुंबामध्ये जनजागृती निर्माण करणे. तसेच त्या संदर्भात कायदेशीर व वैद्यकीय अडचणींच्या संदर्भात मार्गदर्शन करणे, नवमतदारांची नोंदणी करणे, दत्तक घेतलेल्या खेड्यांमधील ज्या नागरिकांचे वय १ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत १८ वर्षे पूर्ण होत असेल अशा सर्व नव मतदारांची नोंदणी फॉर्म नंबर ६ भरून घेणे कामे केली जात आहे.

हेही वाचा: Nashik News : महा-ई-सेवा केंद्राचा परवाना वर्षासाठी रद्द

"नाशिक जिल्ह्यातील सर्वच महाविद्यालयात राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यरत असून सात हजार स्वयंसेवक दत्तक गावांमध्ये सलग समपातळी चर खोदत आहे. या श्रमदानामुळे पुढील वर्षी पडणाऱ्या पावसाचे पाणी वाहून न जाता लाखो लिटर पाणी जमिनीत मुरणार आहे. नवमातदार नोंदणी व बालविवाह प्रतिबंध याविषयी जनजागृती केली जात आहे."

- प्रा. डी. के. आहेर, जिल्हा समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, नाशिक

"बारा वर्षांपासून रासेयो कार्यक्रम अधिकारी म्हणून काम करीत आहे शिबिराच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना श्रमसंस्कार, व्यक्तिमत्व विकास व अनेक मुल्यांची रुजावणूक होते."

-प्रा. एस. एम. पगार, कार्यक्रम अधिकारी,कळवण

"श्रमसंस्कार शिबिरामुळे विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासाला चालना मिळते. ग्रामविकासालाही हातभार लागत असल्याने ही शिबिरे दोन्ही घटकांसाठी महत्त्वाचे ठरतात."

-प्राचार्य डॉ. बी. एस. पगार, कळवण

"शिबिरातून श्रमदानाची आवड निर्माण झाली प्रबोधनात्मक व्याख्यानातून माझ्या ज्ञानात भर पडली आयुष्यातून एक मोठी कमी या शिबिरातून घेऊन गेल्याचे समाधान आहे."

- कल्पना पवार, स्वयंसेविका

"शिबिराच्या माध्यमातून व्यक्तिमत्त्व विकासात भर पडत असून वेगवेगळ्या उपक्रमाचा भविष्यात सर्वांगीण उन्नतीसाठी फायदा होणार आहे."

-वैष्णवी निकम, स्वयंसेविका

दृष्टीक्षेपात (पुणे विद्यापीठ अंतर्गत) -

कार्यरत महाविद्यालय ६५०

कार्यक्रम अधिकारी १४००

स्वयंसेवक - ७१ हजार ५००

शिबिरात सहभागी स्वयंसेवक : ३५ हजार ७५०

चर खोदकाम आकारमान - २ बाय २ फूट खोल

उद्ष्टि- ३३ हजार मीटर लांब सलग समपातळी चर

एका पावसाने जमिनीत मुरणारे पाणी : १ कोटी ९८ लाख लिटर

शासनाचा श्रमदानातून वाचलेला पैसा : अंदाजे ५० ते ७० लाख रुपये

हेही वाचा: Nashik News | ज्ञानदीपमधील अत्याचार प्रकरणी आयोगाला स्वतंत्र अहवाल देणार : सेवानिवृत्त पोलिस महासंचालक प्रवीण दीक्षित