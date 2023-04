Nashik News : पोहोण्यासाठी गेलेल्या युवकाचा बुडून मृत्यु

By

नाशिक : दारणा पंपींग येथील नदीत पोहोण्यासाठी गेलेल्या २० वर्षीय युवकाचा पाण्यात बुडून मृत्यु झाला. ओंकार विजय वाटपाडे (२०, रा. जेलरोड) असे मयत युवकाचे नाव आहे. ओंकार हा गेल्या मंगळवारी (ता. ४) दारणा पंपिंग येथे नदीत पोहोण्यासाठी गेला असता, त्यास अंदाज न आल्याने त्याचा नदीच्या पाण्यात बुडाला. (Youth who went for swimming drowned death Nashik News)

हेही वाचा : शॉर्ट सेलर्स म्हणजे नक्की कोण?

त्याचा मित्र राहुल विराळ याने त्यास उपचारासाठी देवळाली कॅन्टोन्मेंट हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल केले असता, वैद्यकीय अधिकार्यांनी तपासून मयत घोषित केले. याप्रकरणी देवळाली कॅम्प पोलिसात अकस्मात मृत्युची नोंद करण्यात आली असून, हवालदार बागुल हे तपास करीत आहेत.