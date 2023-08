Nashik News : पांडुरंगकर्मीनिर्मित कल्पेश कुलकर्णीलिखित ‘झुंजार’ या नाटकाचा प्रयोग थिएट्रोलॉजी यांच्या सहकार्याने केनझिंगटन क्लबला नुकताच हाउसफुल प्रतिसादात सादर करण्यात आला.

‘झुंजार’ हे नाटक कॅन्सर या विषयावर आधारित असून, अर्थवच्या उपचारासाठी हा प्रयोग घेण्यात आला. (zhunjar play experiment for the treatment of Atharva performance of child actors won hearts of audience Nashik News)

झुंजार या नाटकाचा प्रयोग एक चारवर्षीय मुलगा अथर्व भोळे याच्या मदतीसाठी सादर करण्यात आला. नाटकाच्या प्रयोगासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून डॉ. नीलेश वासेकर, अर्पण ब्लड सेंटरच्या वर्षा उगावकर उपस्थित होत्या.

अथर्व ब्लड कॅन्सर या गंभीर आजाराशी झुंज देत आहे. या नाटकाच्या प्रयोगाच्या तिकीटविक्रीतून जमा झालेली ६३ हजार ही रक्कम अथर्वच्या उपचारासाठी सुपूर्द करण्यात आली. नाटकातील सगळ्याच बालकलाकारांनी सुंदर अभिनयाने सगळ्यांची मनं जिंकली.

नाटकाचे नेपथ्य हृषीकेश पाटील, मुकेश काळे, प्रकाश योजना चैतन्य गायधनी, पार्श्वसंगीत जय खोरे, रंगभूषा स्वरांजली गुंजाळ, वेशभूषा नेहा उपाध्याय यांची आहे.

भार्गव जोशी, देवगंधा भागवत, चिन्मय पाठक, स्वरा दोंदे, वरद अत्रे, स्पंदन सुरते, स्वानंद पाठक, आरव देशपांडे, आदित्य कटारे, स्नेहा गायकवाड यांची नाटकात भूमिका आहे.

"‘झुंजार’ हे नाटक कॅन्सर या विषयावर आधारित असून, नाटकाचा सातवा प्रयोग होता. कॅन्सरच्या रुग्णांना प्रत्येक प्रयोगाच्या तिकीटविक्रीतून झुंजार नाटकाची टीम मदत करते."

- कल्पेश कुलकर्णी, लेखक