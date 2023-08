Nashik News : पात्रताधारक शिक्षक-मुख्याध्यापक नियुक्त करा अथवा कारवाई; जि. प. शिक्षणाधिकारी बच्छाव यांचे आदेश

By

Nashik News : जिल्ह्यातील बहुतांश स्वयंअर्थसहायित शाळांमध्ये महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) १९८१ च्या कार्यरत शिक्षक व मुख्याध्यापक हे शासनाने विहित केलेल्या अर्हता-पात्रताधारक नसून, या शिक्षकांपैकी आपल्या मर्जीतील शिक्षकाकडे शाळेच्या मुख्याध्यापकपदाचा कार्यभार संस्था संचालक देत असल्याच्या नाशिक पॅरेंट्स असोसिएशनकडून आलेल्या तक्रारींची जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने गंभीर दखल घेतली आहे. (zp Education Officer Bachhav order to Appoint qualified teacher-principal or to action nashik news)

याबाबत, शिक्षणाधिकारी नितीन बच्छाव यांनी सर्व खासगी स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांना पत्र काढत पात्रताधारक शिक्षक व मुख्याध्यापकांची नियुक्ती करावी, असे आदेश दिले आहेत. सदर नियुक्त्या नसल्यास कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

अपात्र कर्मचाऱ्यांकडून शिक्षण दिले जात असलेल्या शाळांवर/शैक्षणिक संस्थांवर बालकांच्या मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९, महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियम) अधिनियम २०१२ नुसार कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी नाशिक पॅरेंट्स असोसिएशनने केली होती. त्या अनुषगांने शिक्षणाधिकारी बच्छाव यांनी आदेश निर्गमित केले आहे.

यात प्राथमिक शाळा इयता पहिली ते पाचवी एस.एस.सी./एच.एस.सी.डी.एड व इयत्ता सहावी ते आवठीसाठी बी.ए./ बी.एस.स्सी, बी.एड तसेच पदवीधर शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण शिक्षकांची नियुक्ती करावी.

अर्हता धारण न करणाऱ्या उमेदवारांची नेमणूक केलेली असेल तर नेमणुकीच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या कालावधीत प्राथमिक/ माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक पदांसाठी आवश्यक अर्हता धारण करील, असे बंधन असल्याने अर्हता नसलेल्या/ पाच वर्षांनंतरही अर्हता धारणा न केलेल्या शिक्षकांच्या सेवा समाप्तीबाबत शाळा व्यवस्थापनाने उचित कार्यवाही करावी.

शाळांनी कार्यरत शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता तयार करून सेवाज्येष्ठ शिक्षकाची मुख्याध्यापकपदी नियुक्ती करावी. नियुक्त केलेले मुख्याध्यापक, शिक्षक यांच्या नेमणुकांना शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) यांच्याकडून वैयक्तिक मान्यता घ्यावी. विहित अर्हता धारणा न करणाऱ्या उमेदवारांना नियुक्ती दिल्यास शाळांवर कार्यवाही करण्यात येईल, असे आदेशात म्हटले आहे.