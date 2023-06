Student Welcome: ZPच्या शाळेत प्रवेशोत्सवाची धूम; ग्रामस्थांतर्फे टाकळीत विद्यार्थ्यांना मेजवानी!

Student Welcome : तालुक्यातील ग्रामीण भागातील शाळा गुरुवारी (ता.१५) सुरू झाल्या. गेल्या तीन दिवसांपासून शाळा पूर्व तयारी करण्यासाठी शिक्षकांची लगबग सुरू होती.

पहिल्याच दिवशी मोठ्या प्रमाणावर नवीन पहिली वर्गात दाखल होणाऱ्या मुलांच्या स्वागतासाठी बैलगाडी, घोडा तर काही ठिकाणी कार मधून मिरवणूक काढण्यात आल्या. (ZP school entrance festival kicks off feast for students in Takli by villagers nashik news)

या नव्या दिवसाची सुरवात गोडधोड जेवणासह मिष्टान्न वाटप करण्यात आले. टाकळी (ता.मालेगाव) येथील ग्रामस्थ व शाळा व्यवस्थापन समितीतर्फे शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांना पुरणपोळी व आंब्याच्या रसाचे भोजन देण्यात आले.

माध्यान्ह भोजन योजनेत काही शाळांमध्ये गोडधोड पदार्थ, पुरण पोळी, मोतीचूर लाडू, जिलेबी, सोनपापडी, गोड शिरा, मसाले भात अशा प्रकारे मिष्टान्न भोजन देण्यात आले. सकाळपासून सर्व शिक्षक लवकरच शाळेत उपस्थित झाले. सडा सारवण करून आकर्षक रांगोळ्या काढण्यात आल्या.

रंगीबेरंगी फुग्यांनी शाळेचे प्रवेशद्वार, शाळेचे गेट सजविण्यात आले. लाऊड स्पीकरवर शैक्षणिक गीते ग्रामस्थ यांचे प्रबोधन करत होते. ग्रामपंचायत मार्फत प्रवेशोत्सव कार्यक्रमाची दवंडी आदल्या रात्री देण्यात आल्याने पालक मंडळी व ग्रामस्थ मोठ्या प्रमाणावर शाळांमध्ये उपस्थित होते.

यावेळी अनेक गावांत सरपंच, उपसरपंच, शाळा व्यवस्थापन समिती पदाधिकारी, शिक्षक व विद्यार्थी यांनी वाद्यावर ताल धरत प्रवेशोत्सवाची रंगत वाढवली. तालुक्यातील सर्व शाळांमध्ये पुस्तक व गणवेश वाटप करण्यात आले. नवागतांचे पुष्प व चॉकलेट देऊन, तर कुठे मिठाई देऊन स्वागत करण्यात आले.

टाकळीत पंच पक्वान्न

शाळेतील ११० विद्यार्थी यांच्यासाठी महिला पालकांनी आदल्या दिवशी रात्रीच खापराच्या पुरणपोळी केल्या. यासह आंब्याच्या रस, सार-भात, कुरडाई, भजे असा पंच पक्वान्नचा खास बेत आखण्यात आला.

सर्व पदाधिकारी व महिला यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन गोडघास लेकरांना भरविला. यासाठी शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष सतीश शेवाळे, उपाध्यक्ष अंजली शेवाळे, सरपंच महेंद्र सोनवणे, सोसायटी अध्यक्ष दत्तात्रेय शेवाळे, नरेंद्र वाघ, संगीता निकम, संतोष सोनजे, रेखा कोळपकर,

प्रियांका शेवाळे, विजय सोनजे, पुष्पा बागूल, जयवंत शेवाळे, रेखा सोनवणे, त्र्यंबकराव डौरे, कैलास बोरसे, ग्रामस्थांचा विशेष आर्थिक सहभाग मुख्याध्यापिका भारती जाधव, उपशिक्षक भगवान जाधव ,सविता देवरे, किरण ठोके यांनी पुढाकार घेतला.