National Martial Arts Competition : धुळ्याच्या खेळाडूंची दिल्लीत तब्बल 27 पदकांची कमाई!

Dhule News : तिसरी राष्ट्रीय मार्शल आर्ट लाठी स्पर्धा २९ व ३० एप्रिलला दिल्लीतील तालकटोरा मैदानावर पार पडली. स्पर्धेत देशभरातून खेळाडूंनी सहभाग नोंदविला. यात धुळे शहरातील २९ खेळाडूंचा सहभाग होता. (National Martial Arts Competition Athletes from Dhule won as many as 27 medals in Delhi dhule news)

देशात या खेळाडूंनी दुसरा क्रमांक पटकावतानाच सात सुवर्णपदाकांसह १५ रौप्य आणि पाच कांस्य अशा एकूण २७ पदकांची कमाई केली. या यशाबद्दल खेळाडूंचा खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांनी शुक्रवारी (ता. ५) खासदार संपर्क कार्यालयात सन्मानचिन्हाने सत्कार केला.

स्पर्धेदरम्यान शहरातील खेळाडूंची दिल्लीतील निवासस्थानी खासदार डॉ. भामरे यांनी सोय करून दिली. तसेच विविध सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. खेळाडूंच्या चमूचे शहरात शुक्रवारी आगमन झाल्यावर त्यांनी खासदार डॉ. भामरे यांच्या राम पॅलेसमधील संपर्क कार्यालयात त्यांची भेट घेतली.

दिल्ली खेळाडूंची सोय केल्याबद्दल प्रशिक्षक शैलेश पावनकर यांनी खासदार डॉ. भामरे यांचे आभार मानले. स्पर्धेतील सहभागी चमूला मार्गदर्शन करणारे गुरुमेख भारती आखाड्याचे स्व. माणिकराव पावनकर यांचे शिष्य शैलेश पावनकर, राजू मद्रासी, राजेश शिरसाट, महिला कोच सीमा पावनकर, पंच निकिता पावनकर, गायत्री पावनकर, श्रद्धा प्रजापत, पूजा प्रतापत यांचाही सन्मानचिन्ह देऊन सत्कार झाला.

या खेळाडूंनी मिळविली पदके

स्पर्धेत तन्मन पावनकर याने एक सुवर्ण व एक कांस्य, चिन्मय पावनकर याने सुवर्ण, शुभम पाटील याने सुवर्ण व कांस्य, प्रशांत डापसे याने सुवर्ण, रौप्य व कांस्य, दीपक पिल्लो याने रौप्य, राजेश शिरसाट याने दोन रौप्य,

राजू मद्रासी याने रौप्य, शैलश पावनकर याने सुवर्ण व रौप्य, हनी प्रजापतने सुवर्ण व कांस्य, पूजा प्रजापत हिने दोन रौप्य, श्रद्धा प्रजापत हिने दोन रौप्य, मनीषा सोनवणे हिने रौप्य, ऋतुजा जाधव हिने कांस्य, स्नेहा बागूल हिने सुवर्ण व रौप्य, गायत्री पावनकर हिने सुवर्ण व रौप्य, निकिता पावनकर हिने रौप्य व कांस्यपदक पटकावले.