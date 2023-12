National People Court: जिल्ह्यातील 968 प्रलंबित प्रकरणे तडजोडीने निकाली

National People Court: जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांतील तडजोडक्षम प्रलंबित असलेली ९६८ प्रकरणे येथे झालेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये आपसात तडजोडीने निकाली काढण्यात आली.

