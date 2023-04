Navapur Market Committee Election : ‘शेतकरी परिवर्तन’ला कपबशी तर ‘शेतकरी विकास’ला छत्री चिन्ह

By

Nandurbar News : कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत ५६ वैध अर्जापैकी ३९ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. (Navapur Market Committee Election Shetkari Parivartan Panel got cup saucer symbol and Shetkari Vikas Panel got umbrella symbol nandurbar news)

नवापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत शुक्रवारी (ता. २१) उमेदवारांना चिन्हांचे वाटप करण्यात आले आहे. भाजपच्या शेतकरी परिवर्तन पॅनलला कपबशी हे चिन्ह तर काँग्रेसच्या शेतकरी विकास पॅनलला छत्री हे चिन्ह मिळाले आहे.

कृषी सहकारी पतसंस्था सर्वसाधारण (चिन्ह)

गंगाजी कोकणी, दिनकर गावित, धीरसिंग गावित, नवलसिंग गावित, बकाराम गावित. विनायक गावित, प्रेमलाल वसावे (छत्री), वासुदेव कोकणी, शिवदास कोकणी, दिनकर गावित, दिलीप गावित, रमेश गावित, संदीप गावित, विष्णू वसावे (कपबशी), नरेंद्र नगराळे (गॅस सिलिंडर).

कृषी सहकारी पतसंस्था महिला राखीव : सुमित्रा कोकणी, विलांती ठींगळे (कपबशी), कलीबाई गवळी, जयश्री नाईक (छत्री), अनिता गावित (कपाट).

कृषी सहकारी पतसंस्था, अनुसूचित जमाती : अशोक गावित (छत्री), शिवाजी गावित (विमान), सोनू गावित (बस), हरिश्चंद्र पाडवी (कपबशी), अनिल वळवी (ऑटो रिक्षा).

कृषी सहकारी पतसंस्था, इतर मागास प्रवर्ग : अर्जुन कुंभार (कपबशी), आरिफ बलेसरिया (छत्री).

ग्रामपंचायत, सर्वसाधारण : दिलीप गावित, मीनेश गावित (छत्री), अमिता वसावे, सुनील वसावे (कपबशी).

ग्रामपंचायत, अनुसूचित जाती, जमाती : भानुदास गावित (जीपगाडी), भालचंद्र गावित (कपबशी), रमेश गावित (छत्री).

ग्रामपंचायत, आर्थिक दुर्बल घटक : वसंत गावित (छत्री), रमिला गावित (कपबशी).

व्यापारी व अडते : राहुल अग्रवाल (शिट्टी), लखन अग्रवाल (कपबशी), गिरीश गावित (कपबशी) या उमेदवारांना चिन्हांचे वाटप करण्यात आल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी शीतल महाले यांनी दिली आहे