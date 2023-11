By

Dhule News : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्त केंद्र सरकारने भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजातील सवलतीस पात्र नवउद्योजक महिलांसाठी स्टँड अप इंडिया ही योजना सुरू केली आहे.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त योगेश पाटील यांनी केले आहे.( New entrepreneur women of Dhangar community should submit applications dhule news )

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या केंद्र सरकारच्या स्टँड अप इंडिया योजनेंतर्गत धनगर समाजातील सवलतीस पात्र महिला नवउद्योजक शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत जिल्ह्यातील भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजाच्या सवलती घेण्यास पात्र असलेल्या महिला नवउद्योजकांना मार्जिन मनी उपलब्ध करून देते.

केंद्र सरकारच्या स्टँड अप योजनेंतर्गत राज्याच्या भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजाच्या महिला नवउद्योजक लाभार्थ्यांची मार्जिन मनी भरण्याची क्षमता नसल्यामुळे या नवउद्योजकांना मार्जिन मनी उपलब्ध करून देणे ही योजना २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षांसाठी राबविण्यात येत आहे.

नवउद्योजकांना १० टक्के स्वत:चा हिस्सा भरणा केल्यावर व राष्ट्रीयीकृत बँकेने अर्जदारास स्टँड अप इंडिया योजनेंतर्गत ७५ टक्के कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरित फ्रंट एंड सबसिडीच्या अनुषंगाने प्रकल्प मूल्याच्या १५ टक्के अनुदान राज्य शासनामार्फत देण्यात येईल.

स्टँड अप योजनेंर्गत जिल्ह्यातील सवलती घेण्यास पात्र असलेल्या भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजातील महिला नवउद्योजकांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज विहित कागदपत्रांसह सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण, धुळे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, सिंचन भवनमागे, साक्री रोड, धुळे येथे कार्यालयीन वेळेत सादर करावेत, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त पाटील यांनी केले.