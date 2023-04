Dhule News : धुळे महापालिकेत कोटीच्या निधीतून अग्निशमन बंब दाखल

Dhule News : महापालिकेच्या अग्निशमन यंत्रणेच्या ताफ्यात एक कोटी आठ लाखांच्या निधीतून नवीन अत्याधुनिक वाहन शनिवारी (ता. २२) दाखल झाले. त्याचे महापौर प्रतिभा चौधरी, आयुक्त देवीदास टेकाळे, उपमहापौर नागसेन बोरसे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पूजन झाले. (new fire fighting vehicle was introduced in municipal fire fighting system with fund of 1 crore 8 lakhs dhule news)

अग्निशमन सेवा व आणीबाणीच्या सेवांचे बळकटीकरण २०१८- २०१९ योजनेंतर्गत जिल्हा नियोजन मंडळामार्फत अनुदानातून मल्टीपर्पज फोर टेंडर वाहन अर्थात अत्याधुनिक अग्निशमन बंब महापालिकेला प्राप्त झाला आहे. या बंबात फोम टेंडर आहे. रासायनिक प्रकारच्या आगीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी आवश्यक सुविधा आहे. तसेच, डीसीपी इलेक्ट्रिक आग नियंत्रणासाठी उपयुक्त आहे. अत्यावश्यक सेवेसाठी वॉटर मिस्ट पंपची सुविधा आहे.

विविध उपयुक्त सामग्री

अग्निशमन बंबात आधुनिक पद्धतीची यंत्रणा आहे. त्यामध्ये मॉनिटर रिमोटद्वारे हाताळणी करता येईल. हायड्रोलिक लाइट सिस्टिम आहे. बंबाच्या मागील बाजूस सेन्सर व कॅमेरा आहे. बंबात वॉटर टँकची क्षमता साडेचार हजार लीटर आणि फोमची पाचशे लीटरची क्षमता आहे. तसेच डिसीपी ७५ किलो ग्रॅम क्षमता आहे.

कंट्रोल पॅनल इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीचे आहे. याद्वारे आरपीएम पीटीओ यासारख्या सर्व बाबींचा समावेश आहे. दोन होस रिल गन आहेत. ही स्वयंचलित हाताळणी पद्धत आहे. बंबात कृत्रिम सिलिंडर श्वसन यंत्रणा, सर्व प्रकारचे कटर्स, हायड्रोलिक जॅक, बॉटर मिस्ट पंप, पोर्टेबल एलईडी लाइट सिस्टिम, रिमोट फोर लाइट मास्ट फायर वायरलेस, एअर लिफ्टिंग बॅग, लाइफ जॅकेट, लाइफ रिंग, हेल्मेट आदी सामग्री आहे. या बंबामुळे अग्निशमन सेवा अधिक बळकट व सक्षम होण्यास मदत होणार आहे. बंबातील सुविधांचे प्रात्यक्षिक आणि विविध सुविधांबाबत उपस्थित मान्यवरांना माहिती देण्यात आली.

सहकार्यामुळे उपलब्धी

अत्याधुनिक अग्निशमन बंब पालकमंत्री गिरीश महाजन, खासदार डॉ. सुभाष भामरे, भाजपचे शहर- जिल्हाध्यक्ष अनुप अग्रवाल, आमदार जयकुमार रावल, आमदार अमरिशभाई पटेल, भाजपचे ज्येष्ठ नेते राजवर्धन कदमबांडे, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्या सहकार्याने महापालिकेला प्राप्त झाले आहे. कनिष्ठ अभियंता चंद्रकांत उगले, नगरसचिव मनोज वाघ, अनिल साळुंखे, अग्निशमन विभागप्रमुख दुष्यंत महाजन, अमोल सोनवणे, अतुल पाटील, जितेंद्र सरोदे, गोपाळ माळी, प्रा. सागर चौधरी आदी उपस्थित होते.