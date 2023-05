Dhule News : तप्त उन्हात भुईमूग काढणीला मिळेना मजूर; भुईमुगाचा पेरा वाढला

Dhule News : पावसाळा तोंडावर आला आहे. उन्हाळी बागायतदार शेतकऱ्यांची भुईमूग काढणीसाठी धावपळ सुरु झाली आहे. शेंगा तोडणी सुरु आहे. तापमानाने बेचाळीशी पार केली आहे. (no labor is ready to harvest groundnut in hot sun dhule news)

भुईमूग उपटणी आणि तोडणीसाठी पुरेसे मजूर मिळत नसल्याची स्थिती आहे. मजुरीचे दर अडीचशे ते तीनशेपर्यंत वाढले आहेत. गेल्या वर्षी पावसाचे प्रमाण अधिक असल्याने विहिरींची पाणी पातळी वाढली. उन्हाळी बागायतही वाढली.

कापडणेसह, सरवड, नंदाणे, वडणे, बुरझड, निकुंभे, बांबुर्ले, बोरीस, बोरसुले, लामकानी, मेहरगाव, निमडाळे, गोंदूर शिवारात उन्हाळी भुईमूग काढणीस वेग दिला आहे. या पिकाला पाण्याची अधिक आवश्यकता असते.

तापी नदीच्या पट्यात उन्हाळी भुईमुगाची बऱ्यापैकी पेरणी होते. धुळे, साक्री व शिंदखेडा तालुक्यात दुभत्या जनावरांचे पालन करणारे बागायतदार शेतकरी भुईमुगाचा पेरा करीत असतात. पावसाळा तोंडावर आला आहे.

भुईमूग काढणीची लगबग सुरु आहे. बोरीस परिसरात भुईमूग काढणीसाठी मजुरीचा दर अडीचशे ते तीनशे आहे. सकाळी आठपासून ते तीनपर्यंत कामाची वेळ आहे. बेचाळीशी पार केलेल्या उन्हात मजूर काम करीत आहे.

गेल्या वर्षापेक्षा भुईमुगाचा पेरा वाढला आहे. दरम्यान, गत वर्षी खरीप हंगामात अवकाळी पावसाने पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान केले आहे. रब्बी पिकांनाही अवकाळीचा फटका बसला. गत दोन महिन्यात अवकाळी पावसाने लावलेल्या हजेरीमुळे भुईमुगाच्या उत्पादनात घट होण्याची शक्यता असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.