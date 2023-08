Dhule News : आमीन पाण्यावाल्या बाया, आमले पाणी द्या लवकरी..! दडी मारल्याने वरुणराजाला आळवणी

By

Dhule News : धुळे जिल्ह्यात तीन आठवड्यांपासून पावसाने दडी मारली आहे. दुष्काळाचे सावट घोंघावू लागले आहे. शेतकरी हवालदिल झाला आहे. पाऊस यावा, यासाठी पारंपरिक पद्धतीने आळवणी सुरू झाली आहे. (no rain heavily in Dhule district for 3 weeks news)

‘धोंडी धोंडी पाणी दे, सायमाळ पिकू दे, आमीन पाणीवाल्या बाया व माय आमले पाणी द्या लवकरी...’ अशी विविध पारंपरिक गीते गायिली जात आहेत. त्याचबरोबर इतरही मार्गाने आळवणी सुरू झाली आहे.

धुळे जिल्ह्यात मृग नक्षत्रात पाऊस पडला नाही. आषाढी एकादशीला पावसाचे आगमन झाले. १ जुलैपासून पेरण्या सुरू झाल्या. प्रत्येक भागात कमी-अधिक पाऊस होता. रखडलेल्या पेरण्या १५-१६ जुलैपर्यंत पूर्ण झाल्या.

पेरण्या झाल्यानंतर मुसळधार पाऊस झालेला नाही. गेल्या तीन आठवड्यांपासून पावसाने पूर्णतः दडी मारली आहे. भुईतून निघालेली पिके ऊन धरू लागली आहेत. पावसासाठी साऱ्यांचेच डोळे आभाळाकडे लागले आहेत.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

ग्रामीण भागात पावसासाठी देवाचा धावा सुरू झाला असून, पारंपरिकतेने आळवणी केली जात आहे. ‘येरे येरे मेघूराया’ म्हणत आबालवृद्ध धोंडी धोंडी पाणी मागत आहेत. उशिराचा पाऊस, त्यात दडी मारल्याने पिकांची मोठी नाजूक अवस्था झाली आहे. विविध दुष्काळाची चर्चा होत आहे.

महादेवाची पिंडी पाण्यात बुडविली

पाऊस पडावा यासाठी धोंडी धोंडी पाणी दे, महादेवाची पिंडी पाण्यात बुडविणे, भीक मागणे, प्रतीकात्मक अंत्यविधी काढणे, होमहवन करणे आदी प्रथांद्वारे पावसाची आळवणी केली जात आहे.