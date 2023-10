Dhule News: एसटी प्रवर्गातून इतरांना आरक्षण नको ;आदिवासी आरक्षण बचाव समिती

Dhule News: महाराष्ट्रातील आदिवासींचे अनुसूचित जमात या प्रवर्गातून धनगर समाज अथवा इतर कोणत्याही समाजास कोणत्याही प्रकारे आरक्षण देण्यात येऊ नये, अशी मागणी करत आदिवासी आरक्षण बचाव समितीने जिल्ह्यात नेर, देवभाने, कुसुंबा, शिरूड-बोरकुंड चौफुली येथे रास्ता रोको आंदोलन केले. मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

धनगर समुदायास एसटी प्रवर्गात समाविष्ट करण्यासाठीची मागणी झाली आहे.( No reservation for others from ST category Tribal Reservation Defense Committee dhule news )

वास्तविक आदिवासी संशोधन प्रशिक्षण संस्था तसेच टीआयएसएस या खासगी संस्थेने तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने धनगर समाज हा महाराष्ट्रातील अनुसूचित प्रवर्गासाठी असलेल्या सामाजिक, सांस्कृतिक, रूढी-पंरपरा, राहणीमान, बोलीभाषा व इतर निकष आहेत ते पूर्ण करू शकत नसल्याने या समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेश होऊ शकत नाही, असा अहवाल व निर्णय यापूर्वी दिला आहे.

तरीदेखील सत्तेतील भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे त्यांची राजकीय पोळी भाजण्यासाठी, निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातील आरक्षणाचे गाजर दाखवत आहेत.

भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर जाट आंदोलनांचा दाखला देत, रस्त्यावर उतरून मोठे आंदोलन करू, अशी धमकी देत आहेत.

यातून खऱ्या आदिवासींना डिवचण्याचे काम महाराष्ट्र सरकार व भाजपचे काही नेते, प्रवक्ते करत आहेत याचा एकलव्य संघटना निषेध करत असल्याचे म्हटले आहे.

महाराष्ट्रात मणिपूरप्रमाणे दोन समाजांत आरक्षणाच्या नावाखाली तेढ निर्माण करण्याचा फाजील प्रयत्न सत्ताधारी पक्षांतर्फे होत असल्याचा आरोपही आंदोलकांनी केला. उद्या याप्रश्‍नी राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर त्याला श्री. बाबनकुळे व पडळकर तसेच सरकार जबाबदार राहील, असा इशाराही दिला.

अंकुश सोनवणे, दिनेश पिंपळसे, गोविंदा आहिरे, शुभम ठाकरे, अनिल पवार, गोविंदा माळी, बाळू ठाकरे, सोनू सोनवणे यांच्यासह इतर पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांचा आंदोलनात सहभाग होता.