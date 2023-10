By

Gram Panchayat Election : तालुक्यातील १६ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी व १० ग्रामपंचायतींच्या पोटनिवडणुकीत शुक्रवारी (ता. २०) उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा अखेरच्या दिवशी सरपंचपदाच्या १६ जागांसाठी १०३ इच्छुकांनी, तर सदस्यपदाच्या १४० जागांसाठी ३७२ अर्ज दाखल केले.

पोटनिवडणुकीत १४ जागांसाठी १५ अर्ज दाखल केले.(on last day in district 372 applications filed for gram panchayat election nandurbar news )

अर्ज भरण्यासाठी उमेदवारांसह समर्थकांनी गर्दी केली. त्यामुळे अर्ज भरण्यासाठी तहसील कार्यालयामध्ये गर्दी झाली होती.

तालुक्यातील तिसऱ्या टप्प्यातील १६ ग्रामपंचायतींसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी तहसील कार्यालयात आठ टेबलांवर सोय करण्यात आली होती. या ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतस्तरावर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची नेमणूक झाली असून, उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी शेवटचा दिवस असल्याने उमेदवारांसह त्यांचे समर्थक मोठ्या प्रमाणावर आले होते.

काही ग्रामपंचायतींसाठी विक्रमी अर्ज दाखल केले आहेत. काही ठिकाणी निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता झाली आहे. मात्र, इतर ग्रामपंचायतींसाठी अर्ज भरण्यासाठी झुंबड उडाली होती. दाखल अर्जांची २३ ला छाननी आहे, तर २५ ला माघारीनंतर निवडणूक रिंगणातील उमेदवार निश्चित समजणार आहेत. खरेतर अर्ज दाखल करण्याची मुदत पाच दिवस असताना विरोधकांना आपला राजकीय धोरणाचा थांगपत्ता लागू नये म्हणून शुक्रवारी अनेक अर्ज दाखल झाले.

शेवटचा दिवस अन् मोठी गर्दी

शुक्रवारी शेवटचा दिवस असल्याने उमेदवारी अर्ज दाखल करताना मोठी झुंबड उडताना दिसून आली. सायंकाळपर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्यानंतर येत्या २३ ऑक्टोबरला उमेदवारी अर्जांची छाननी करण्यात येणार आहे.

त्यानंतर २५ ऑक्टोबरला उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याचा अंतिम दिवस असणार आहे. याच दिवशी उमेदवारांना निवडणूक चिन्ह आणि त्यांच्या नावांची यादी जाहीर करण्यात येणार आहे. ५ नोव्हेंबरला मतदान होणार आहे. निवडणुकीचा निकाल ६ नोव्हेंबरला असेल. त्यामुळे तालुक्यात ग्रामपंचायत निवडणुकीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.