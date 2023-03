Nandurbar News : वृद्ध जोडप्याला शिवसैनिकांची अनोखी मदत!

तळोदा (जि. नंदुरबार) : रस्त्याचा कडेला पायाला प्लास्टर बांधलेले गृहस्थ, सोबत त्यांची पत्नी आणि गावी जाण्यासाठी पाहत आहेत वाहनाची वाट... अशा वयोवृद्ध जोडप्याला तळोद्यातील शिवसैनिकांनी त्यांच्या वाहनातून त्यांच्या गावी सोडले. (On way to Uddhav Thackerays meeting couple with plaster on their feet was brought home by Shiv Sainiks nandurbar news)

८० टक्के समाजकारण व २० टक्के राजकारण या ब्रीदवाक्याने ज्या संघटनेची बांधणी झाली आहे त्या संघटनेत कार्य करणाऱ्या तळोद्यातील युवकांनी या ब्रीदवाक्याला साजेसे कार्य करून खरेखुरे शिवसैनिक असल्याचा प्रत्यय दिला आहे. त्यामुळे तळोद्यातील शिवसैनिकांचे कौतुक करण्यात येत आहे.

मालेगाव येथे २६ मार्चला उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना गटाचे प्रमुख व माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची सभा झाली. ही सभा ऐकण्यासाठी तळोद्यातील शिवसैनिक खासगी वाहनाने मालेगाव येथे जात होते. यात जितेंद्र दुबे, सूरज माळी, नीलेश सोनार, कल्पेश सूर्यवंशी, आनंद सोनार, विपुल कुलकर्णी, विजय मराठे, पुत्तन दुबे, नीतेश सोनार, निशांत बत्तिसे, जयेश सूर्यवंशी यांचा समावेश होता.

त्यांचे वाहन निजामपूर-जैताणेमार्गे शेवाळी, कुसुंबा ते मालेगाव असे जात होते. कुसुंबा ते मालेगाव रस्त्यावर एका गावाच्या रस्त्याचा कडेला वयोवृद्ध जोडपे आजी-बाबा बसले होते. त्यात त्या जोडप्यातील बाबांच्या एका पायाला प्लास्टर बांधलेले होते. या शिवसैनिकांकडे त्या जोडप्याने मदत मागितली.

शिवसैनिकांनी कोणतीही वेळ न दवडता त्या प्लास्टर असलेल्या बाबांना उचलून गाडीत बसविले व त्यांच्या गावी सोडले. शिवसैनिकांनी केलेल्या या मदतीमुळे त्या बाबांच्या चेहऱ्यावर आनंद मावेनासा झाला होता.

त्यामुळे त्या शिवसैनिकांच्या चेहऱ्यावरदेखील आपण सामान्य माणसाच्या कामात आलो याचे समाधान झळकत होते. पुढे जाऊन त्यांनी मालेगाव गाठले व आपल्या पक्षप्रमुखांची सभा ऐकली. मात्र या घडलेल्या प्रसंगामुळे त्यांना वेगळ्याच समाधानाची अनुभूती मिळाली.