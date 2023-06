Dhule News : एक कॅमेरा पोलिसांसाठी; शिंदखेडा पोलिस ठाण्याचा उपक्रम

By

Dhule News : एक कॅमेरा पोलिसांसाठी हा उपक्रम नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक बी. जी. शेखर-पाटील यांच्या संकल्पनेने सुरू आहे.

त्यांच्या आदेशाने १३ जूनला सायंकाळी शिंदखेडा पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक सुनील भाबड यांनी व्यापारी, प्रतिष्ठित नागरिक, सराफ असोसिएशन, सेतू केंद्रचालक यांची बैठक आयोजित केली होती. (one camera for police Initiative of Shindkheda Police Station dhule news)

दरम्यान, एक कॅमेरा पोलिसांसाठी हा उपक्रम पोलिसांसाठी नसून तो आपल्यासाठी व जनतेसाठी आहे, असे मनोगत मान्यवरांनी बैठकीत व्यक्त केले.

शहरातील पोलिस ठाणे हद्दीत सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यासाठी व्यापारी बांधवांनी योगदान देऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन पोलिसांतर्फे करण्यात आले. पोलिस निरीक्षक सुनील भाबड यांनी मनोगतात सांगितले, की सीसीटीव्हीमुळे पोलिस तपास यंत्रणेला मोठा हातभार लागतो.

शिंदखेडा पोलिस ठाण्यातील बाभळे फाट्यावरील दरोड्याची उकल सीसीटीव्हीमुळेच माहूरगड येथे लागली. तेथील पोलिसांनी मुद्देमालासह कशी अटक केली याची माहिती दिली.

या वेळी माजी विरोधी पक्षनेते सुनील चौधरी, माजी नगरसेवक दीपक आहिरे, प्रकाश चौधरी, भाजप शहराध्यक्ष प्रवीण माळी, पत्रकार विनायक पवार, सोमनाथ अहिरराव आदींनी मनोगत व्यक्त केले. या वेळी शिंदखेडा सराफ असोसिएशनतर्फे पोलिस निरीक्षक सुनील भाबड यांचा सत्कार करण्यात आला