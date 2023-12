Dhule Fraud Crime : शून्य टक्के व्याजाचे आमिष; दोघांना 10 लाखांचा गंडा

Dhule Fraud Crime : शून्य टक्के दराने ५० लाखांचे कर्ज देतो, यासाठी आधी आमची विमा पॉलिसी काढा, असे आमिष दाखवून एकाने दोघांना दहा लाखांचा गंडा घातला.

याप्रकरणी सायबर पोलिसांत तोतया व्यवस्थापक याच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल झाला.(One cheated both of them by showing of 10 lakh interest dhule fraud crime news)