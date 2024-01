Dhule News : जिल्हावासीयांची मदार 50 टक्के जलसाठ्यावर! अवकाळीनंतरही दिलासा नाही

Dhule News : जिल्ह्यात यावर्षी पाऊस कमी झाल्याने पाणीटंचाईचे सावट उभे ठाकणार की काय अशी भीती आहे. पुढील पाच-सहा महिने पावसाच्या प्रतिक्षेत काढावे लागणार आहेत. अशा स्थितीत आजघडीला जिल्ह्यातील एकूण ५७ मध्यम व लघू प्रकल्पांमध्ये एकूण ५०.९७ टक्केच उपयुक्त जलसाठा शिल्लक आहे.

त्यातही दिवसेंदिवस घट होईल. त्यामुळे यंदा दुष्काळाचा सामना करावा लागेल की काय अशी स्थिती दिसते. (Only 50.97 percent of usable water is left in the district dhule news)