Dhule News : आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्षानिमित्त छायाचित्र प्रदर्शनाचे आयोजन; सोमवारपर्यंत खुले

By

Dhule News : केंद्र सरकारच्या नऊ वर्षपूर्ती व आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्षानिमित्त केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय, जळगावद्वारा जिल्हा प्रशासन, नेहरू युवा केंद्र व राज्य परिवहन महामंडळाच्या धुळे विभागातर्फे शनिवार (ता. २९)पासून देवपूर बसस्थानक येथे ‘केंद्र सरकारच्या ९ वर्षपूर्ती व आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष’ या विषयावर छायाचित्र प्रदर्शन होणार आहे. (Organized photo exhibition on occasion of International Year of Cereals dhule news)

प्रदर्शनाचे शनिवारी सायंकाळी पाचला खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांच्या हस्ते उद्‌घाटन होणार आहे.

प्रदर्शनात केंद्र सरकारच्या नऊ वर्षपूर्ती व आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष यावर माहिती देणारे सचित्र छायाचित्र, तसेच एलईडीवर चित्रफितीद्वारे माहिती दाखविण्यात येईल.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

प्रदर्शनस्थळी नेहरू युवा केंद्र व राज्य परिवहन महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचे माहितीपर स्टॉल लावण्यात येतील. हे प्रदर्शन सोमवार (ता. ३१)पर्यंत रोज सकाळी नऊ ते रात्री नऊ या वेळेत सर्वांसाठी विनामूल्य खुले असेल.

चित्रप्रदर्शानाच्या ठिकाणी सांस्कृतिक कार्यक्रम, पथनाट्य, विविध स्पर्धा होतील. प्रदर्शनाला नागरिकांनी भेट द्यावी, असे आवाहन केंद्रीय संचार ब्यूरोचे जळगावस्थित प्रबंधक संतोष देशमुख यांनी केले.