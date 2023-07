Dhule News : पिंपळकोठे शाळा झळकली ‘मिपा’च्या पोर्टलवर; डॉ. पाटील यांनी सादर केला गणित प्रयोगशाळेचा माहितीपट

By

Dhule News : पिंपळकोठे (ता. पारोळा) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील गणित प्रयोगशाळेचा माहितीपट ‘मिपा’च्या (Maharashtra Institute of Educational Planning and Administration) या शैक्षणिक पोर्टलवर झळकला आहे.

पिंपळकोठेसह जळगाव जिल्हा शिक्षण विभागासाठी ही प्रयोगशाळा अभिमानास्पद आणि गौरव वाढवणारी ठरली आहे. (Pimpalkothe ​​school was featured on portal of MIEPA dhule News)

जळगाव जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी जिल्हा परिषद शाळांचा भौतिक सुविधा व गुणवत्ता विकासासाठी राबवलेल्या उपक्रमातून प्रेरणा घेऊन पिंपळकोठे शाळेतील शिक्षक डॉ. भदाणे यांनी स्वखर्चातून गणित प्रयोगशाळेची उभारणी केली आहे. यात टेबल, खुर्ची व भिंतींचा वापर शैक्षणिक साहित्य म्हणून केला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मधील मूलभूत साक्षरता व संख्या ज्ञानासाठी ही प्रयोगशाळा उपयुक्त ठरणार आहे.

डाएटचे प्राचार्य डॉ. अनिल झोपे व प्राथमिक शिक्षणाधिकारी विकास पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुख्याध्यापक दीपक पाटील व डॉ. पाटील यांनी हा उपक्रम डाएटमार्फत मिपा (औरंगाबाद) येथे सादर केला होता.

३५ जिल्हे व २३ महापालिका क्षेत्रातील प्रत्येकी पाच निवडक उपक्रमांद्वारे राज्यातून जळगाव, अहमदनगर, भंडारा व गडचिरोली जिल्ह्यांतील चार शाळांची निवड व्हिडिओ चित्रीकरणासाठी झाली होती. ओमप्रकाश शेळके (मिपा, कार्यबल गट सदस्य) यांनी चित्रीकरण केले होते.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

डॉ. प्रदीप भदाणे यांनी प्राचार्य डॉ. वाय. एच. सनेर यांच्या मार्गदर्शनाखाली गणित प्रयोगशाळा विषयावर संशोधन केले आहे.

त्या विषयावर त्यांनी पीएच. डी. मिळविली आहे. संशोधन कार्यात व प्रयोगशाळा उभारणीच्या कामात डाएटचे अधिव्याख्याता डी. बी. साळुंखे, सी. डी. साळुंखे, सुचेता पाटील, डॉ. विद्या बोरसे, शैलेश पाटील, विजय पवार (उपशिक्षणाधिकारी), एस. पी. पवार, कविता सुर्वे, व्ही. एच. पाटील, डॉ. भावना भोसले, एन. एफ. चौधरी, सी. एम. चौधरी, जे. डी. पाटील, करुणा देवकर यांचे योगदान आहे. दरम्यान, डॉ. भदाणे हे नगाव (ता. धुळे) येथील आहेत.

ते ॲक्टिव्ह टीचर म्हणून खानदेशात ओळखले जातात. त्यांची प्रयोगशाळा बघण्यासाठी राज्यातून अभ्यासक येतात. ते नगाव येथे स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या युवकांना मार्गदर्शन करतात. गुणगौरव समारंभातून ते प्रेरणा देत असतात.