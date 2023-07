Nandurbar News : कुसुमवाडे (ता. शहादा) शिवारातील बिजाबाई श्यामसिंग पवार यांचे सर्व्हे क्रमांक ६६/३ मधील दोन एकर शेतजमीन तीन वर्षांसाठी मालती शिवाजी पावरा (रा. उमराणी, ता. धडगाव, जि. नंदुरबार) यांनी भाडेतत्त्वावर कराराने घेतली आहे.

या शेतजमिनीवर मालती पावरा यांनी जून २०२१ मध्ये सागवान रोपांची खासगी नर्सरी तयार केली होती. गेल्या दोन वर्षभरात साधारण चार ते साडेचार लाख सागवान रोप तयार झाले होते.

परंतु शेतमालकाने तीन वर्षांचा करार पूर्ण न होता, दोनच वर्षांत ही शेतजमीन १५ दिवसांपूर्वी भर उन्हाळ्यात ट्रॅक्टरने नांगरून टाकली. त्यामुळे दोन वर्षांची वाढ झालेल्या व काढणीसाठी आणि विक्रीसाठी तयार असलेल्या रोपांचे पूर्णतः नुकसान झाले. (Plow on teak nursery without finalizing the land contract Malti Pawara loss of lakhs in Kusumwade Shivarat Nandurbar)

गेल्या दोन वर्षांपासून शेतीची मशागत करून, बी-बियाणे, खत, मजूर, लागवड, निंदणी, पाणी नियोजन, देखभाल, रखवाली असे करून लाखो रुपये खर्च करून तयार केलेली सागवान रोपांच्या काढणीला आलेली नर्सरी उलटपालट करून पलटी नांगराने नांगरून साधारण ८०-९० लाखांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे आता नुकसानभरपाई कोणाकडे मागावी या चिंतेत सौ. पावरा आहेत.

माहितीप्रमाणे उत्तर महाराष्ट्रात एकमेव खासगी सागवान नर्सरी होती. सागवान नर्सरी तयार करण्यासाठी खूप मोठी प्रक्रिया असते. नुसते बीजप्रक्रियेलाच साधारण महिनाभर लागतो, तर बीज जमिनीतून अंकुरून जमिनीतून बाहेर यायला १२ दिवसांपासून पाच ते सहा महिने लागतात.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

अशा महत्‍प्रयत्नाने तयार केलेल्या सागवान स्टम्पची परिसरातून खूप मोठी मागणी होती. या घटनेमुळे सौ. पावरा हवालदिल झाल्या आहेत. नर्सरीच्या या नुकसानीला वाली कोण, भरपाई कोण करणार, नुकसानीची शासनदरबारी दखल घेतली जाईल का, अशा एक ना अनेक प्रश्नांच्या उत्तरात शेतकरी चिंताग्रस्त आहेत.

"२०२१ पासून खासगी सागवान नर्सरीचा आर्थिक भुर्दंड सोसत कष्टाने उभ्या केलेल्या नर्सरीवर अचानक शेतमालकाने नांगर फिरविल्याने प्रचंड नुकसान झाल्याने मी पूर्णतः हतबल झाले असून, शासनदरबारी दखल घेऊन मदत करावी." -मालती पावरा, उमराणी बुद्रुक