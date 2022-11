खापर (जि. नंदुरबार) : अक्कलकुवा पोलिस ठाण्यात पोलिस निरीक्षकांची खुर्ची पुन्हा रिकामी असून, गेल्या वर्षभरात सलग तीन वेळा बदल्या झाल्याने तालुक्यात एकच खळबळ उडाली आहे. (Police inspectors transferred for third time in Akkalkuwa on eve of elections subject for discussion Latest Nandurbar News)

नोव्हेंबर २०२० मध्ये राजेश शिंगटे यांची अक्कलकुवा पोलिस निरीक्षकपदी नियुक्ती करण्यात आली होती, मात्र मार्च २०२२ रोजी बदली झाली. त्यांच्या नियुक्तीनंतर तालुक्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित झाली होती. त्यांच्या कार्याला बघता तालुक्यातील जनतेने समाधान व्यक्त केले होते. त्यानंतर मार्च २०२२ मध्ये ईशामोद्दीन पठाण यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र त्यांचीदेखील दोन महिन्यांतच तडकाफडकी बदली करण्यात आली.

त्यांच्या बदलीनंतर अक्कलकुवा पोलिस ठाण्याच्या निरीक्षकांचे पद रिक्त असल्याने प्रभारी म्हणून सहाय्यक पोलिस निरीक्षक राजेश गावित यांना सोपविण्यात आले होते. दरम्यान, तालुक्यातील गुन्हेगारीच्या वाढत्या घटना बघता २७ जुलै २०२२ ला अन्साराम एस. आगरकर यांची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र त्यांचीदेखील १४ नोव्हेंबर २०२२ ला तडकाफडकी बदली करण्यात आली आहे. त्यामुळे अक्कलकुवा तालुक्यात पोलिस निरीक्षकांच्या वारंवार होत असलेल्या बदल्यांमुळे चर्चेला उधाण आले आहे.

तालुक्याच्या सीमेलगत गुजरात लागते. महाराष्ट्रातून अक्कलकुवा, तर गुजरातमधील सागबारा तालुक्याची सीमा जुळते. सध्या तेथे विधानसभा निवडणूक लागली आहे. त्यामुळे गुजरात हद्दीत चोख बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. अक्कलकुवा तालुक्यात ग्रामपंचायत निवडणूक प्रक्रियेची सुरवात झाली आहे.

एकूण ३१ ग्रामपंचायतींसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत अक्कलकुवा, खापर, मोलगीसारख्या मोठ्या ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने अक्कलकुवा संवेदनशील ठिकाण आहे. या पार्श्वभूमीवर तालुक्यात पोलिस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती असणे अत्यावश्यक आहे. लवकरात लवकर तालुक्यात पोलिस निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी तालुकावासीयांकडून होत आहे.

गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ

अक्कलकुवा तालुका गुजरातच्या सीमेलगत आहे. तेथे मद्यविक्री बंदी असल्याने अवैध मद्यविक्रेते मध्य प्रदेशातून अक्कलकुवा तालुक्यामार्गे गुजरातमध्ये वाहतूक करतात. अक्कलकुवा तालुका डोंगराळ भागात वसलेला असल्याने येथील दऱ्याखोऱ्यांतून रात्रीच्या अंधारात अवैध मद्यविक्रेते तस्करी करतात. तसेच येथील सट्टा, मटका, जुगार व महाराष्ट्रात बंदी असलेला गुटखा गुजरातमधून छुप्या मार्गाने तालुक्यात आणून दुकानांवर किरकोळ व घाऊक विक्री होत असते. यांसारख्या अवैध धंद्याला आळा घालण्यासाठी तालुक्यात पोलिस अधिकारी नसल्याने खुली सूट मिळते. परिणामी कायद्याचा वचक नसल्याने तालुक्यात गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे.

