Dhule News : दोंडाईचाचे पोलिस निरीक्षक पवारांची तडकाफडकी बदली

Dhule News : येथील पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक श्रीराम पवार यांची तडकाफडकी नियंत्रण कक्षात बदली झाली आहे. त्यांच्या जागी धुळे नियंत्रण कक्षातील केलसिंग पावरा यांची नियुक्ती करण्यात आली. (Police station inspector Shriram Pawar has been transferred to control room dhule news)

प्रशासकीय कारणास्तव ही बदली केल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक संजय बारकुंड यांनी दिली. येथील पोलिस निरीक्षक पवार यांचा केवळ दोन महिन्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला असताना अनपेक्षितपणे त्यांना नियंत्रण कक्षात पाठविण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

शुक्रवारी सायंकाळी सातनंतर श्री. पवार यांच्या पदाची सूत्रे श्री. पावरा यांनी येथे स्वीकारली. पोलिस निरीक्षक पवार यांच्या दोन महिन्यांच्या कार्यकाळात अवैध व्यवसायांना चाप बसला होता.

किरकोळ चोऱ्या, घरफोड्यांचे प्रकार कमी झाले होते. नवनियुक्त पोलिस निरीक्षक केलसिंग पावरा ३१ मेस निवृत्त होत आहेत. त्यांचा केवळ २५ दिवसांचा कालावधी शिल्लक असताना त्यांची येथे नियुक्ती झाली आहे. श्री. पावरा म्हणाले, की येथे कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहील याची काळजी घेतली जाईल. शांततेकामी नागरिकांनी सहकार्य करावे.