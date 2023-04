Dhule Crime News : बनावट चावीद्वारे वाहनांची चोरी; पोलिसांची कारवाई

By

Dhule Crime News : बनावट चावीद्वारे चारचाकी वाहनांची चोरी करणाऱ्या दोन अट्टल चोरट्यांना एलसीबी आणि चाळीसगाव रोड पोलिसांच्या पथकाने गजाआड केले. त्यांच्याकडून साडेचार लाखांची दोन वाहने जप्त केली. धुळ्यासह हिवरखेड (बुलडाणा) पोलिसांत दाखल दोन गुन्ह्यांची उकल झाली.(police team arrested 2 inveterate thieves who stole four wheelers using fake keys dhule news)

शहरातील देवीदास त्र्यंबक अहिरराव (रा. पश्चिम हुडको, धुळे) यांच्या मालकीचे पिक-अप वाहन (एमएच १८, एए २२०९) चोरट्याने १४ एप्रिलला रात्री नेले. या प्रकरणी चाळीसगाव रोड पोलिसांकडे गुन्हा दाखल झाला.

या प्रकरणाचा समांतर तपास एलसीबीकडून सुरू असताना ही चोरी चाळीसगाव रोड परिसरातील अरबाज शेख साजीद व शाहरुख अब्बास खाटीक (रा. जामचा मळा, चाळीसगाव रोड, धुळे) याने केल्याची माहिती एलसीबीचे पोलिस निरीक्षक हेमंत पाटील यांना मिळाली. त्यानुसार पोलिस पथकाने संशयित दोघांना चाळीसगाव रोड चौफुली येथे पकडले.

त्यांनी दोन चारचाकी वाहने बनावट चावीद्वारे चोरी केल्याची कबुली दिली. चोरीची पिक-अप ही ज्योती टॉकीजजवळ, तर हिवरखेड (जि. बुलडाणा) येथून चोरी केलेली क्रूझर (एमएच २८, व्ही ६२४५) संत नरहरीनगर येथे लपविल्याची कबुली दिली. पथकाने साडेचार लाखांची दोन्ही वाहने जप्त केली.

पोलिस अधीक्षक संजय बारकुंड, अपर पोलिस अधीक्षक किशोर काळे, पोलिस उपअधीक्षक एस. हृषीकेश रेड्डी यांच्या मार्गदर्शनाखाली एलसीबीचे पोलिस निरीक्षक हेमंत पाटील, चाळीसगाव रोड पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक धीरज महाजन, एलसीबीचे बाळासाहेब सूर्यवंशी, संदीप सरग, पंकज खैरमोडे, महेंद्र सपकाळ, योगेश जगताप, किशोर पाटील, चाळीसगाव रोड पोलिस ठाण्याचे पंकज चव्हाण, संदीप पाटील, प्रदीप पाटील, अविनाश पाटील, इंद्रजित वैराट, स्वप्नील सोनवणे, शरद जाधव, चेतन झोळेकर व हेमंत पवार यांनी ही कारवाई केली.