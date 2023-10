Jalgaon News : नवीन रस्त्यांवरील खड्डे मक्तेदाराकडून बुजविणार; आयुक्ताकडून अधिकाऱ्यांची नियुक्ती

Jalgaon News : महापालिकेतर्फे नुकतेच काही भागात नवीन रस्ते करण्यात आले आहेत. त्यातील अनेक रस्त्यांवर खड्डे पडल्याच्या तक्रारी येत असून, या तक्रारींमध्ये नमुद ठिकाणी पाहणी करून संबधित मक्तेदारांकडून रस्ते दुरुस्ती करून घेण्यासाठी मनपा आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे.(Potholes on new roads to be filled by monopoly jalgaon news )

शहरात २०१९ पासून महापालिकेंतर्गत आजपर्यंत विविध योजनांच्या माध्यमातून काही भागात नवीन रस्ते करण्यात आले. मात्र, या रस्त्यांवर खड्डे पडल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी केल्या आहेत. त्यानुसार सदोष कामांची यादी बांधकाम विभागाकडून उपलब्ध करून त्या कामांची जागेवर जावून तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

खड्डे पडलेल्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीबाबत संबधित मक्तेदारांना नोटीस देवून रस्ते दुरुस्तीचे काम पुर्ण करण्यात यावे, असे निर्देश मनपा आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. ज्या रस्त्यांच्या कामांना पावसाळ्यापुर्वी सुरवात झाली असून, एक किंवा दोन थर टाकून झाले आहेत.

परंतु तिसरा व चौथा थर टाकण्यात आलेला नाही, अशा रस्त्यांची कामेदेखील संबधित मक्तेदारांकडून पुर्ण करून घ्यावीत व याबाबत दर शुक्रवारी दुपारी तीनला होणाऱ्या बैठकीत अहवाल सादर करावा, असेही संबधित अधिकाऱ्यांना सुचित करण्यात आले आहे.

तपासणी करणारे अधिकारी

उपायुक्त निर्मला गायकवाड यांच्यासह समीर बोरोले, मनिष अमृतकर यांच्यावर प्रभाग क्रमांक ३, ४, ५, ६, १६ व १७मधील रस्त्यांची पाहणी करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. सहाय्यक आयुक्त गणेश चाटे व प्रकाश पाटील, प्रसाद पुराणिक यांनी प्रभाग क्रमांक १२, १३, १४, १५, १८ व १९ मधील रस्त्यांची पाहणी करावयाची आहे.

तर, अश्‍विनी गायकवाड-भोसले व नरेंद्र जावळे हे प्रभाग क्रमांक ९, १०, ११मधील रस्त्यांची पाहणी करतील. तसेच सहाय्यक आयुक्त अभिजित बाविस्कर व जितेंद्र रंधे, योगेश वाणी हे प्रभाग क्रमांक २, ३, ७, ८ मधील रस्त्यांची पाहणी करून संबधित मक्तेदारांकडून दुरुस्ती करून घेतील, असे आयुक्तांनी काढलेल्या आदेशात नमुद करण्यात आले आहे.