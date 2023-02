PM Awas Yojana : 50 टक्के लाभार्थ्यांकडून बांधकाम परवानगीलाच ठेंगा!

धुळे : सर्वांसाठी घरे या संकल्पनेवर आधारित केंद्र सरकारच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पंतप्रधान आवास योजनेला धुळे शहरात लाभार्थ्यांकडूनच प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. या योजनेंतर्गत निवड झालेल्या एक हजार १०० लाभार्थ्यांपैकी तब्बल निम्म्या लाभार्थ्यांनी अद्यापही बांधकाम परवानगी घेतलेली नाही. (Pradhan Mantri Awas Yojana Out of 1 thousand 100 almost half of beneficiaries not taken construction permission dhule news)

संपर्क करूनही लाभार्थी प्रतिसाद देत नसल्याने महापालिकेने आता प्रतिसाद द्या, अन्यथा योजनेतूनच नावे वगळू, असा इशारा दिला आहे. यासाठी महापालिकेच्या जुन्या इमारतीत ३ फेब्रुवारीला सकाळी अकराला मेळावा होणार आहे.

पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत विविध घटकांद्वारे निकष पूर्ण करणाऱ्या नागरिकांना घरकुल योजनेचा लाभ देण्यात येतो. यातील घटक क्रमांक ४ अर्थात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांना वैयक्तिक स्वरूपात घरकुल बांधकामासाठी अडीच लाख रुपये अनुदान दिले जाते. दरम्यान, ही योजना सुरू झाल्यानंतर शहरातून मोठ्या प्रमाणावर लाभार्थ्यांनी अर्ज सादर केले होते. प्रत्यक्ष लाभाबाबत मात्र विपरीत स्थिती पाहायला मिळते.

लाभार्थ्यांकडून प्रतिसाद नाही

पंतप्रधान आवास योजनेचे काम सध्या मिशन मोडमध्ये सुरू आहे. घरकुलासाठी अनुदानाच्या घटकात महापालिकेकडून एक हजार १०० लाभार्थ्यांची निवड झाली आहे. मात्र या एक हजार १०० पैकी तब्बल ५० टक्के लाभार्थ्यांनी अद्यापही महापालिकेकडून बांधकाम परवानगी घेतलेली नाही. संबंधित लाभार्थ्यांना महापालिकेने याबाबत नोटिसा बजावल्या, त्यांच्याशी फोनवर संपर्क साधून याबाबत सूचनाही केल्या.

त्यानंतरही संबंधित लाभार्थी घराच्या बांधकाम परवानगीसाठी आवश्‍यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव दाखल करण्यास पुढे आलेले नाहीत. त्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीस विलंब होत आहे. परिणामी उद्दिष्ट साध्य करण्यास महापालिकेला अडचणी निर्माण होत आहेत. याबाबत योजनेच्या संचालकांनी आढावा बैठकीत मनपाबाबत नाराजीही व्यक्त केली आहे.

...अन्यथा नाव वगळू

योजनेंतर्गत बांधकाम परवानगीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेच्या जुन्या इमारतीतील पंतप्रधान आवास योजनेच्या कार्यालयात ३ जानेवारीला सकाळी अकराला मेळावा आयोजित केला आहे.

या मेळाव्यात योजनेंतर्गत मनपामार्फत निवड झालेल्या घरकुल योजनेच्या घटक क्रमांक ४ च्या लाभार्थ्यांनी बांधकाम परवानगीसाठी आवश्‍यक कागदपत्रांसह (उदाहराणार्थ स्वमालकीचा सातबारा उतारा, मंजूर अभिन्यास, बांधकाम आराखड्याच्या दोन प्रती आदी) उपस्थित राहून प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी, असे आवाहन महापालिकेतर्फे करण्यात आले आहे.

दरम्यान, लाभार्थी उपस्थित न राहिल्यास त्यांची नावे योजनेतून वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात येईल, असा इशाराही महापालिकेकडून देण्यात आला आहे.

योजनेची स्थिती (घटक क्रमांक ४)

-निवड झालेले लाभार्थी...........१,१००

-बांधकामे पूर्ण................२९०-२९५

-बांधकाम परवानगी नसलेले....५० टक्के

