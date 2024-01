Dhule News : ...अन् शेतकऱ्याला आठच तासांत मिळाला न्याय : प्रकाश पाटील

Dhule News : शुक्रवारी (ता. १२) ‘सकाळ’मध्ये ‘मला कोणी न्याय देईल का न्याय..!’ ही एक व्यथा प्रसिद्ध झाली होती. त्यांचे पीएम किसान योजनेची नऊ हप्त्यांचे १८ हजार एका शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा झाले होते.

दोन-तीन वर्षे शासनदरबारी हेलपाटे मारूनही न्याय मिळत नव्हता. (Prakash Patil statement on Farmers get justice in eight hours dhule news)