Dhule News : जिल्ह्यात शस्त्रबंदी, जमावबंदी आदेश लागू

By

Dhule News : जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी अपर जिल्हादंडाधिकारी नितीन गावंडे यांनी मुंबई पोलिस अधिनियमानुसार १३ सप्टेंबरला मध्यरात्रीपर्यंत शस्त्र व जमावबंदी आदेश लागू केला आहे. (Prohibition of arms and mob orders in district dhule news)

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

तो लग्नकार्य, मिरवणुका, तालुका आठवडे बाजार किंवा अंत्ययात्रेच्या जमावास लागू राहणार नाही.

तसेच हा आदेश पोलिस अधिकारी, कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, सभा अगर मिरवणुका काढण्यास रितसर परवानगी घेतली असलेल्या व्यक्तींना लागू नसेल.

आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरोधात कारवाई करण्यात येईल, असे आदेशात नमूद आहे.