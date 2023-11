Sakal Impact : जिल्ह्यातील रखडलेले प्रस्ताव मार्गी लागणार; ‘सकाळ’ने फोडली होती वाचा

Sakal Impact : राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात विमा योजनेत राज्यातील ३६९ पात्र लाभार्थ्यांसाठी चार कोटी २३ लाख ९३ हजार ९७० रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. त्यामुळे नंदुरबार जिल्ह्यातील या योजनेतील रखडलेल्या नऊ लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव आता मार्गी लागणार आहेत.

यासाठी ‘जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांचे नऊ प्रस्ताव रखडले’ या मथळ्याखाली ‘सकाळ’मध्ये वृत्त देऊन प्रश्नाला वाचा फोडली होती. (proposal of nine beneficiaries of scheme stalled in district will now go through nandurbar news)

त्यात आता निधी मंजूर झाल्याने तीन वर्षांपासून राज्यातील रखडलेले प्रस्ताव पूर्ण होणार आहेत. त्यात आता निधीची अडचण दूर झाल्याने संबंधित विभागांनी तातडीने निधी लाभार्थ्यांना मिळवून द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

राज्यातील पहिली ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात विमा योजनेत २००३ पासून सानुग्रह अनुदान शासनामार्फत दिले जाते. या योजनेत जानेवारी २०२२ ते नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीत नंदुरबार जिल्ह्यातील नऊ विद्यार्थ्यांचे अपघात झाले होते. या विद्यार्थ्यांचे प्रस्तावदेखील पाठविण्यात आले होते. मात्र निधीची तरतूद नसल्याने हे प्रस्ताव एक ते दीड वर्षापासून रखडले होते.

त्यात २०२१-२२, २०२२-२३ व २०२३-२४ या तीन वर्षे कालावधीतील राज्यातील ३६९ पात्र लाभार्थ्यांना निधीअभावी विमा योजनेतील सानुग्रह अनुदान मंजूर होऊ शकले नव्हते. याच कालावधीतील असलेल्या नंदुरबार जिल्ह्यातील नऊ प्रस्तावांचादेखील यात समावेश होता.

मात्र आता शासनाने चार कोटी २३ लाख ९३ हजार ९७० रुपये इतका निधी वितरित केला आहे. त्यामुळे या विमा योजनेतील लाभार्थ्यांना सानुग्रह अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

दुसरीकडे सध्या शासनाकडून निधी मंजुरी व निधी हस्तांतर करण्यासाठी ऑनलाइन प्रणाली वापरली जाते. त्यामुळे सर्वच यंत्रणांनी यात पाठपुरावा करून लाभार्थ्यांना तातडीने अनुदान मिळवून देऊन दिलासा देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

लाभार्थ्यांकडून ‘सकाळ’ला धन्यवाद

‘सकाळ’ने प्रस्ताव रखडल्याचे वृत्त देऊन याप्रश्नी वाचा फोडण्याचे काम केले. त्यात आता या योजनेत निधी मंजूर झाल्याने लाभार्थ्यांनी ‘सकाळ’ला धन्यवाद दिले आहेत. त्यात निधी मंजूर झाल्याने लाभार्थ्यांना अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.