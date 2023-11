Maratha Reservation : साक्री तालुक्यात उपोषण; सर्व जाती-समाजांतील नागरिकांचा पाठिंबा

Maratha Reservation : सकल मराठा समाज साक्री तालुक्यातर्फे संघर्षयोद्धा मनोज जरांगे पाटील यांना पाठिंबा देऊन बुधवारी (ता. १) दुपारी अकरापासून लाक्षणिक उपोषण करीत शासन आणि प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

उपोषणाला सर्वपक्षीय पदाधिकारी आणि सर्व जाती-समाजांतील नागरिकांनी पाठिंबा दर्शविला.(protest in Sakri district supported by citizens of all castes and communities dhule maratha reservation news)

या वेळी तहसीलदार साहेबराव सोनवणे साक्री यांना लेखी निवेदन देत शासनाने लवकरात लवकर सरसकट महाराष्ट्रातील सकल मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, अशी जाणीव करून देण्यात आली. गुरुवारी (ता. १) परत तालुक्यातील सकल मराठा समाजातर्फे मोर्चाच्या माध्यमातून निवेदन देत शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न होणार आहे.

मागणी मान्य न झाल्यास याच्या पुढे बेमुदत उपोषणास बसणार असल्याचा इशाराही निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.

साखळी उपोषणात किशोर वाघ, हिंमत सोनवणे (गोसावी), केशव शिंदे, भूषण माळी, बंडू गिते (वंजारी), कमलेश पाटील, इंजि. देशमुख, जयेश सोनवणे, किरण दहिते, पंजाबराव गांगुर्डे, श्रीकांत भोसले, रमेश सरक, माजी खासदार बापू चौरे, आबासाहेब सोनवणे, विजय भोसले, बाबा पठाण, जी. टी. मोहिते, भानुदास गांगुर्डे, जगदीश शिंदे, कल्पेश सोनवणे, शीतल सनेर, जितेंद्र मराठे, गिरीश नेरकर, सचिन सोनवणे, चंद्रकांत देसले, अरुण अहिरराव आदींसह तालुक्यातील सर्व राजकीय पक्षांतील पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि समाजबांधवांनी उपोषणस्थळी भेट देत आपला पाठिंबा दर्शविला आहे.

मराठा आरक्षण आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी रात्री भजनाच्या माध्यमातून जागरण करताना मराठा बांधव. दुसऱ्या छायाचित्रात आंदोलकांशी चर्चा करताना सहाय्यक पोलिस निरीक्षक.

काडणेत आंदोलकांचे भजन-कीर्तनातून जागरण

येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातील नव्या दरवाजाजवळ मराठा समाजाचे साखळी उपोषण सुरू आहे. दुसऱ्या दिवशी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन कापडणीस यांनी भेट दिली. आंदोलकांशी चर्चा केली.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी साखळी उपोषण सुरू आहे. बुधवारी (ता. १) आंदोलनाचा दुसरा दिवस होता. रात्री श्री दत्त भजनी मंडळ व श्री विठ्ठल भजनी मंडळाच्या सदस्यांनी भजन म्हणत जागरणात्मक प्रबोधन केले.

या वेळी कापडणेसह धनूर, तामसवाडी, कौठळ, न्याहळोद व देवभाने येथील युवा कार्यकर्ते सहभागी झाले. आंदोलकांनी शांततेनेच आंदोलन सुरू राहील. कापडणे परिसर शांतताप्रिय असल्याची ग्वाही दिली.