Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी महामार्गावर रास्ता रोको; 3 नोव्हेंबरला विराट मोर्चा

Maratha Reservation : मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळावे या प्रमुख मागणीसह अंतरवाली सराटी येथे सुरू असलेल्या मनोज जरांगेंच्या समर्थनार्थ येथील सकल मराठा समाजातर्फे मंगळवारी (ता. ३१) मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावर रास्ता रोको करण्यात आला.

अर्धा तास वाहतूक रोखून धरत संतप्त आंदोलकांनी महामार्गावर ठिय्या दिला. पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतले.( protest on highway for Maratha reservation on November 3 dhule news)

दरम्यान, ३ नोव्हेंबरला शहरात सकल मराठा समाजातर्फे विराट मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. महामार्गावर शहादा फाटा येथील उड्डाणपुलाखाली एकत्र जमलेल्या आंदोलकांनी पायी जाऊन अजंदे शिवारातील आरएचटी स्टील कारखान्यासमोर रास्ता रोको केला. ‘

एक मराठा, लाख मराठा’, ‘मराठ्यांना आरक्षण मिळालेच पाहिजे’, ‘कोण म्हणतो देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही’ आदी घोषणा देत आंदोलकांनी परिसर दणाणून सोडला. काही युवकांनी टायर पेटविण्याचा प्रयत्न केला, मात्र पोलिसांनी त्यांना वेळीच रोखले. अर्धा तास रस्त्याच्या दुतर्फा वाहतुकीची कोंडी झाली. पोलिसांनी आंदोलनस्थळावरून पदाधिकाऱ्यांना अटक केली. शहर पोलिस ठाण्यात नेल्यानंतर काही वेळाने त्यांची सुटका करण्यात आली.

दरम्यान, सकल मराठा समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांतर्फे ३ नोव्हेंबरला शिरपुरात विराट मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. बसस्थानकासमोर चोपडा जीन येथून सकाळी अकराला मोर्चास सुरवात होणार आहे. तेथून मेन रोडने मोर्चा प्रांताधिकारी कार्यालयावर धडकणार आहे.

''मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांचे उपोषण सुरू आहे. त्यांची प्रकृती चिंताजनक असूनही शासन केवळ वेळकाढूपणा करीत असल्याचे दिसते. मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण दिले पाहिजे ही आमची प्रमुख मागणी आहे. त्यासाठी ३ नोव्हेंबरला विराट मोर्चा काढणार असून, शहर व तालुक्यातील समाजबांधव आणि भगिनी मोठ्या संख्येने मोर्चात सहभागी होणार आहेत.''-हेमंत पाटील, समन्वयक, सकल मराठा समाज

कापडणेत आंदोलनाला पाठिंब्यासाठी उपोषण

मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी मोठे आंदोलन उभारले आहे. या आंदोलनाची धग सर्वसामान्य मराठ्यांपर्यंत पोचली आहे. आंदोलनाला गावागावांतून मोठा पाठिंबा मिळत आहे. येथेही पाठिंब्यासाठी ग्रामस्थांनी साखळी उपोषणाचे अस्त्र उपसले आहे. आंदोलनाला सर्व स्तरांतून पाठिंबा मिळत आहे.

येथील सकल मराठा समाजाने छत्रपती शिवाजी महाराज प्रवेशद्वार तथा नवा दरवाजाजवळ साखळी उपोषणाला प्रारंभ केला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या मूर्तीची पूजा करून उपोषणाची सुरवात झाली.

भटू कृष्णा बोरसे, शरद बोरसे, ललित पाटील, नवल पाटील, विश्वासराव देसले, उद्योजक अरुण पाटील, रवींद्र पाटील, हरीश पाटील, राजा पाटील, आनंदराव शिंदे, कैलास बोरसे, शशिकांत बोरसे, जयवंत मुडीकर, सुरेश पाटील, भीमराव पाटील, सुभाष पाटील, दत्तात्रेय पाटील, हिंमत पाटील, भाऊसाहेब पाटील, अरविंद पाटील, मनोज पाटील, भरत पाटील, भिकन पाटील, बबलू पाटील, योगेश पाटील, अशोक पाटील, महेंद्र पाटील, ओम पाटील, संजय पाटील, एस. जे. पाटील, आर. सी. पाटील, भाऊसाहेब पाटील आदी उपस्थित होते.

दरम्यान, साखळी उपोषणात दिवसभरात हजारावर ग्रामस्थ सहभागी झाले. या वेळी विश्वासराव देसले, भागवत पाटील, आनंदराव पाटील, जि. मो. सरकार, माजी सरपंच भटू पाटील आदींनी आरक्षणाविषयी भूमिका मांडली.

रात्री प्रबोधनात्मक जागरण

दररोज रात्री भजन, कीर्तन, काव्यमैफल आदींच्या माध्यमातून जनजागृती होणार आहे. यासाठी विविध स्थानिक व परिसरातील कलाकार सहभागी होणार आहेत.