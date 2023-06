Dhule News : नागरिकांच्या प्रकृतीला वाढता धोका; महामार्गाच्या खड्ड्यांमध्ये माती..!

Dhule News : येथील शहरातील सटाणा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७५२ जी वरील रस्त्यांवरील खड्ड्यांमध्ये माती टाकल्याने नागरिकांच्या प्रकृतीला धोका वाढला आहे.

संबंधित प्रशासनातर्फे पिंपळनेरकरांच्या सहनशीलतेचा गैरफायदा घेतला जात आहे व याकडे लोकप्रतिनिधीं दुर्लक्ष करीत असून, आंदोलकही सुस्त झाल्याने संबंधित प्रशासन खड्ड्यांमध्ये माती भरून मस्त दिसून येत आहे. यामुळे नागरिकांच्या प्रश्नाकडे लक्ष देणार कोण, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. (Putting soil in potholes on roads has increased risk to health of citizens dhule news)

पिंपळनेर ते सटाणा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७५२ जी या रस्त्याचे काम तीन वर्षांपासून सुरू आहे. वरील रस्त्यावरील कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी पिंपळनेरकरांतर्फे जनआक्रोश करत आंदोलन करण्यात आले होते. आंदोलकांना रस्ता लवकरच पूर्ण होईल, असे आश्वासनही देण्यात आले होते.

मात्र यातील या कामाचा भाग असणाऱ्या पिंपळनेर येथील पांझरा नदीवरील जुना पूल ते जेटी पॉइंट या रस्त्याचे काम न्यायप्रविष्ट असल्याने रखडले. या मार्गावर मोठमोठे खड्डे झाले असून, मोठ्या प्रमाणावर रहदारीमुळे या रस्त्यावर रोज छोटे-मोठे अपघात होताना दिसून येतात व रस्त्यावरील धूळ रस्त्यालगत असलेल्या दुकानातील खाद्यपदार्थांवर बसत असल्याने व धुळीचे लोटच्या लोट उडत असल्याने नागरिकांची प्रकृती धोक्यात आली आहे.

धुळीमुळे बऱ्याच नागरिकांना श्वसनाचा त्रास होत आहे. यामुळे नागरिकांना तोंडाला रुमाल बांधून रस्त्यावरून वापरावे व दुकानावर बसावे लागत आहे. पावसाळ्यात तर या रस्त्यावर मोठा पूल, बस स्टॅन्ड, स्टेट बँक, महाजन लॉज, पंचमुखी कॉर्नर, साईबाबा मंदिर, महावीर भवन, यशवंत कॉम्प्लेक्स, संगम हॉटेल, समता ट्रेडर्स यासमोर खड्डे पडले असून, खड्डे चुकविण्याच्या प्रयत्नात अनेकदा छोटे-मोठे अपघात होतात.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

यामुळे नागरिकांनी तात्पुरत्या स्वरूपात चांगल्या प्रकारचे डांबरीकरण करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधी व संबंधित प्रशासनाकडे केली होती. सात दिवसांच्या आत शहर हद्दीतील रस्त्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना न केल्यास आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला होता. यामुळे संबंधित प्रशासनाने महामार्गावरील खड्डे दुरुस्त करण्यासाठी नामी उपाय शोधताना या खड्ड्यांमध्ये माती भरण्याचा अयशस्वी उद्योग सुरू केला आहे.

शिवाय या मातीमुळे धुळीत भर पडून भरउन्हात नागरिकांच्या प्रकृतीला धोका निर्माण झाला आहे. याकडे लोकप्रतिनिधी व संबंधित प्रशासन दुर्लक्ष करीत पिंपळनेरकरांच्या सहनशीलतेचा गैरफायदा घेत असल्याचे दिसून येत आहे.

यामुळे नागरिकांच्या प्रकृतीला धोका वाढला. या रस्त्याच्या कामासाठी विडा उचललेले आंदोलक, विविध पक्ष व संघटना मात्र नुसतेच प्रसिद्धीसाठी निवेदन देऊन प्रसिद्धी लाटून आंदोलक, विविध पक्ष व संघटनाही सुस्त झाल्याचे नागरिकांमधून बोलले जात आहे. यामुळे संबंधित प्रशासन खड्ड्यांमध्ये माती भरून मस्त दिसून येत आहे. यामुळे नागरिकांच्या प्रश्नाकडे लक्ष देणार कोण, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.