Dhule News : अतिक्रमणाने गुदमरणाऱ्या आग्रा रोडवरही ‘जेसीबी’; तिसऱ्या दिवशी कारवाई

By

Dhule News : शहराची मुख्य बाजारपेठ समजल्या जाणाऱ्या, सर्वाधिक गर्दी, वाहतूक कोंडी होणाऱ्या शहरातील आग्रा रोडवर सार्वजनिक बांधकाम विभाग व मनपाच्या पथकाने अतिक्रमण निर्मूलनाची कारवाई केली.

महात्मा गांधी पुतळा ते थेट श्री अग्रसेन महाराज पुतळादरम्यान शेकडो अतिक्रमणांवर जेसीबी फिरविल्याने आग्रा रोड मोकळा झाल्याचे कारवाई पथकातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. (PWD and municipal corporation team took action to remove encroachment dhule news)

दरम्यान, महापालिकेच्या पथकानेही झाशी राणी पुतळा, जुनी महापालिका, स्वस्तिक चौक भागातील अतिक्रमण हटविले. शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील अतिक्रमणे निष्कासित करण्याची कारवाई सार्वजनिक बांधकाम विभाग व महापालिकेच्या संयुक्त पथकांद्वारे सुरू करण्यात आली आहे.

बुधवारी (ता. १) कारवाईचा सलग तिसरा दिवस होता. यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सर्वाधिक वर्दळ, वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत असलेल्या आग्रा रोडवरील अतिक्रमण हटविले. महात्मा गांधी पुतळा, फुलवाला चौक, पाचकंदील ते थेट श्री अग्रसेन महाराज पुतळादरम्यान ही कारवाई करण्यात आली. यात दुकानांचे अतिक्रमित जागेवरील पायऱ्या, ओटे, पत्र्याची शेड आदी शेकडो अतिक्रमणांवर जेसीबी फिरविण्यात आला. काही ठिकाणी दुकाने, घरांच्या पायऱ्या काढताना पथकाला विरोधाचाही सामना करावा लागला.

मात्र, पोलिस बंदोबस्त असल्याने विरोध झुगारत पथकाने अतिक्रमण काढून टाकले. काही ठिकाणी टपऱ्या ठेवलेल्या होत्या, पथकाने सात-आठ टपऱ्याही क्रेनच्या सहाय्याने उचलून त्या जप्त केल्या. संपूर्ण आग्रा रोडवरील या कारवाईने ८०-९० टक्के अतिक्रमणे हटविल्याचा दावा करत यामुळे रस्ता मोकळा झाल्याचेही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपविभागीय अभियंता धर्मेंद्र झाल्टे व पथकाने ही कारवाई केली. दरम्यान, धुळे व्यापारी असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी कारवाईला विरोध दर्शविला. आम्हाला थोडा वेळ द्या, असे त्यांचे म्हणणे होते, असे श्री. झाल्टे यांनी सांगितले. मात्र, विभागातर्फे अतिक्रमण निर्मूलनाबाबत यापूर्वीच जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आल्याची भूमिका अधिकाऱ्यांनी मांडली.

धुळे महापालिकेच्या पथकाने स्वस्तिक चौकातील काही अतिक्रमणांवर जेसीबी फिरविला. तसेच काही टपऱ्याही क्रेनच्या सहाय्याने उचलल्या. या ठिकाणीदेखील काही जणांकडून विरोध झाला, त्यामुळे पथकाशी त्यांचा वादही झाला.

फेरीवाले गायब

आग्रा रोडवर इतर अतिक्रमणाबरोबरच सर्वाधिक गर्दी फेरीवाल्यांची असते. हातगाडीवर तसेच रस्त्यावर पथारी मांडून शेकडो विक्रेते रोज बसत असतात. त्यामुळे हा रस्ता फेरीवाल्यांनी व्यापला जातो. अतिक्रमण निर्मूलन कारवाईदरम्यान मात्र हे फेरीवाले लगतच्या गल्लीबोळात गायब झाल्याचे पाहायला मिळाले. त्यामुळे हे चालते-फिरते अतिक्रमणधारक पुन्हा येऊन बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

साक्री रोडवर आज मोहीम

सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे गुरुवारी (ता. २) शहरातील साक्री रोडवर अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम राबविण्यात येणार आहे. गुरुशिष्य स्मारक ते थेट हनुमान टेकडीपर्यंत ही कारवाई केली जाणार आहे.