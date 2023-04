Nandurbar News : जिल्ह्यात प्रथमच विस्तारणार रेडिओ प्रसारणाची क्षमता

Nandurbar News : देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते रिमोट पद्धतीने शुक्रवार (ता.२८) रोजी सकाळी ११ वाजता संपूर्ण देशात ९१ व १०० डब्ल्यू ट्रान्समीटरचे उद्घघाटन होणार असल्याची माहिती जळगाव आकाशवाणीचे केंद्रप्रमुख दिलीप म्हसाने यांनी दिली. (Radio broadcasting capacity will be expanded for first time in district nandurbar news)

नंदुरबार येथील पूर्वीच्या दूरदर्शन केंद्रात १०० डब्ल्यू एफएम ट्रान्समिटर सुरु होणार आहे. या ट्रान्समीटरमुळे नंदुरबार परिसरातील आदिवासी वाडी, वस्तीपर्यंत आकाशवाणीचे प्रसारण ऐकू येईल.

उद्घघाटन समारंभास वृत्तपत्र प्रतिनिधी, इलेक्ट्रॉनिक मीडीया प्रतिनिधींनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन जळगाव आकाशवाणीचे केंद्रप्रमुख श्री. म्हसाने यांनी केले आहे.

