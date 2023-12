Nandurbar Crime: लक्कलकोट येथे जुगारअड्ड्यावर छापा; 47 लाखांच्या मुद्देमालासह 18 आरोपी ताब्यात

नंदुरबार : लक्कडकोट (ता. नवापूर) येथील जुगारअड्ड्यावर स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने छापा टाकून ४७ लाख पाच हजारांसह १८ आरोपी ताब्यात घेतले.

या प्रकरणी नवापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. (Raid gambling den at Lakkalkot 18 accused arrested with 47 lakhs worth of goods Nandurbar Crime)