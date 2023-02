मालेगाव (जि.नाशिक) : येथील बाजार समितीच्या मुंगसे कांदा खरेदी-विक्री केंद्रावर शुक्रवारी (ता.३) लाल कांद्याची विक्रमी (Record) आवक होती. दिवसभरात २० हजार क्विंटलपेक्षा अधिक कांदा बाजारात विक्रीसाठी आला होता. भाव कमीत कमी ७०० तर जास्तीत जास्त १ हजार ३०० रुपये क्विंटल होता. (Record arrival of red onion more than 20 thousand quintals of onion came for sale in market nashik news)

सरासरी बाजारभाव १ हजार ५० रुपये होता. कांद्याचे भाव दिवसागणिक कमी होत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.

गेल्या महिन्यापासून बाजारात लाल कांद्याची आवक वाढली आहे. उन्हाळी कांदा बाजारात येत होता, तेव्हा लाल कांद्याला चांगला भाव होता. लाल कांद्याची आवक वाढताच भाव कोसळले. त्यातच गुजरात, राजस्थान आदी राज्यातून कांद्याची मोठ्या प्रमाणावर आवक सुरु आहे.

देशांतर्गत मोठ्या बाजारांमध्ये मुबलक प्रमाणात कांदा उपलब्ध असल्याने भाव कमी होत आहे. गेल्या चार दिवसात भाव शंभर रुपयांनी घसरले. येथील मुंगसे बाजारात शुक्रवारी सकाळपासूनच कांद्याच्या वाहनांची रेलचेल होती. ट्रॅक्टर, पिकअप आदी बाराशेपेक्षा अधिक वाहनातून कांदा विक्रीसाठी आणण्यात आला होता.

हेही वाचा : 'पठाण'..आणि २०२३ मधले बाॅलीवूड..कसे असतील दिवस

हेही वाचा: Winter Temperature : भौगोलिक रचनेमुळे द्राक्षपंढरी नेहमीच गारठलेली! हवेची घनताही जास्त

सायंकाळी उशिरापर्यंत लिलावाचे कामकाज सुरु होते. लाल कांद्याला समाधानकारक भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. उपलब्ध पाणीसाठ्यामुळे यंदा देखील उन्हाळी कांदा लागवडीची धूम आहे.

गेल्या दोन महिन्यापासून कसमादेत सर्वत्र कांदा लागवड केली जात आहे. उन्हाळी कांद्याची बहुतांशी लागवड पूर्ण झाली आहे. अंतिम टप्प्यात काही ठिकाणी लागवड सुरु आहे. लाल कांद्याला पुरेसा भाव मिळत नसल्याने उन्हाळी कांद्याला भाव मिळत नाही या विवंचनेत शेतकरी आहेत. कसमादेत या वर्षी देखील उन्हाळी कांद्याचे विक्रमी उत्पादन अपेक्षित आहे.

हेही वाचा: Nashik News : टोल कर्मचाऱ्यांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान