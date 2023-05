Nandurbar Market Committee : मानधन व बैठक भत्ता न घेण्याचा एकमुखी निर्णय

Nandurbar News : कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मंगळवारी (ता. ३०) झालेल्या पहिल्याच बैठकीत सभापती, उपसभापती व संपूर्ण संचालक मंडळाने मानधन व बैठक भत्ता न घेण्याचा एकमुखी निर्णय घेतला आहे.

बाजार समितीचे हित व आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन संचालक मंडळाने हा स्तुत्य निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांनी कौतुक केले आहे. (Remuneration and allowances Unilateral decision not to take first meeting of directors of taloda Bazar Committee in excitement Nandurbar News)

कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक एप्रिलमध्ये होऊन सर्वपक्षीय संचालक मंडळ बिनविरोध निवडले गेले होते. त्यानंतर मंगळवारी संचालक मंडळाची पहिलीच बैठक सभापती तथा आमदार राजेश पाडवी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

सचिव सुभाष मराठे यांनी अजेंड्यावरील विषयांचे वाचन केले. त्यावर चर्चा करण्यात येऊन बाजार समितीचे गोडाऊन, त्याची भाडे आकारणी यावर चर्चा केल्यानंतर बाजार समितीचे उत्पन्न वाढविण्याबाबत निर्णय घेण्यात आले.

सभापती श्री. पाडवी यांनी बाजार समितीची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन सभापतींना मिळणारे दोन हजार ५०० रुपयांचे मानधन न घेण्याचा निर्णय बैठकीत जाहीर केला. त्यानंतर उपसभापती व सर्वच संचालकांनीही बैठक भत्ता न घेण्याच्या निर्णय जाहीर केला.

तसा ठरावदेखील या वेळी करण्यात आला. दुसरीकडे बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यांचे पगारही गेल्या १४ महिन्यांपासून थकलेले आहेत. त्यामुळे बाजार समितीची इतर मार्गांनी येणारी आवक, मालमत्ता, महसूल याबाबत माहिती घेण्यात येऊन, त्यावर ठोस निर्णय घेणार असल्याचे सांगण्यात आले.

उपसभापती हितेंद्र क्षत्रिय, संचालक योगेश चौधरी, कल्पेश माळी, रोहिदास पाडवी, सुरेश इंद्रजीत, अमृत गायकवाड, नीरज पाटील, अमोल भारती, निखिल तुरखिया, गौतम जैन, प्रकाश माळी, रवींद्र गाढे, लताबाई मराठे, रेखा माळी, कल्पनाबाई चौधरी आदी संचालक उपस्थित होते. सचिव श्री. मराठे यांनी सूत्रसंचालन केले. हेमंत चौधरी, प्रसाद बैकर, संजय कलाल, अजय मोठे व कर्मचाऱ्यांनी संयोजन केले.

"बाजार समितीचे आर्थिक हित लक्षात घेऊन आपण स्वतः मानधन न घेण्याचा निर्णय बैठकीतच जाहीर केला होता. माझ्या निर्णयाला सर्वच संचालकांनी उस्फुर्त प्रतिसाद देऊन, त्यांनीही बैठक भत्ता न घेण्याच्या निर्णय घेतला आहे. बाजार समितीचे उत्पन्न वाढविण्याबरोबरच विकासासाठी ठोस निधी आणणार आहोत."

-आमदार राजेश पाडवी, सभापती कृषी उत्पन्न बाजार समिती, तळोदा