Nandurbar News : तापी नदीवरील पुलाला भगदाड; तीन वर्षांपूर्वी केलेल्या कामाच्या चौकशी मागणी

Nandurbar News : धुळे-नंदुरबार जिल्ह्याला जोडणारा व तीन राज्यांलगत असलेला सारंगखेडा येथील तापी नदी पुलावरील टाकरखेडाजवळील भराव वाहून गेल्याने पुलाला रविवारी (ता. १७) आठ फुटांपर्यंत पडलेल्या भगदाडाचे सोमवारी (ता. १८) सकाळी पूर्ण मोठे भगदाड पडल्यामुळे पूल कोसळण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

तसेच पुलाच्या तीन वर्षांपूर्वी केलेल्या कामाची चौकशी करण्याची मागणी जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष जयपालसिंह रावल यांनी केली आहे. (Request for inquiry into work done on tapi bridge 3 years ago nandurbar news)

रविवारी दुपारी तीनच्या सुमारास सारंगखेडा ते टाकरखेडादरम्यान असलेल्या तापी नदीवरील पुलाच्या टाकरखेडाकडील भराव पाण्यामुळे वाहून गेल्याने पुलाच्या रस्त्यावर आठ फुटाचे भगदाड पडले व उर्वरित ठिकाणी तडा पडला होता. सकाळपर्यंत भलेमोठे भगदाड पडल्यामुळे वाहतुकीची चिंता वाढली आहे.

प्रशासनाने रविवारपासूनच वाहतूक बंद केली असल्याने प्रवाशांचे हाल होत आहेत. दळणवळणासाठी हा मार्ग महत्त्वाचा आहे. सारंगखेडासह परिसरातील अनेक विद्यार्थी दोंडाईचाकडे शिक्षणासाठी व रोजगारासाठी जातात. टाकरखेडाकडील अनेक विद्यार्थी शहाद्याकडे जातात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. पुलाची परिस्थिती पाहता दुरुस्तीला किती दिवस लागतात, याकडे लक्ष लागले आहे.

दुर्दैवी घटना टळली

रविवारी दुपारी तीनच्या सुमारास या पुलावरून सोळाचाकी ट्राला शहाद्याकडे जात असताना टाकरखेडाकडील पुलाच्या भागाकडे मागचे टायर पुलाच्या रस्त्यावर फसले. मात्र चालकाच्या चलाखीमुळे तत्काळ ते काढले व त्या ठिकाणी भगदाड पडले. भगदाड पडल्याच टाकरखेडा गावातील दोन जणांच्या लक्षात आल्यावर दोघांनी वाहनांसाठी प्रवेश बंद केला.

सारंगखेडाकडे त्यांच्या मित्राला कळवून सारंगखेडाकडून येणाऱ्या वाहनांना प्रवेश बंद केल्यामुळे दुर्दैवी घटना टाळली. तेथून पोलिस प्रशासनाला कळविले म्हणून जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष रावल यांनी तिघांचा सत्कार केला.

पुलाच्या कामाची चौकशी व्हावी

७२ वर्षांपूर्वीचा हा पूल असून, या पुलाच्या दुरुस्तीच्या नावाखाली शहादा बांधकाम विभागामार्फत काम करण्यात आले आहे. परंतु ते योग्य रीतीने करण्यात आलेले नाही. शासनाने त्याची चौकशी केली पाहिजे. पुलाचे काम निकृष्ट केल्यामुळे जनतेच्या जिवाशी खेळण्याचा प्रयत्न झाला आहे. त्यामुळे ठेकेदार व संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले पाहिजेत.