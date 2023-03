Positive News : दिनकर गुरुजींची तहान शमविण्यासाठी भूतदया!

कापडणे (जि. धुळे) : स्थानिक पाणी फाउंडेशन टीमने २०१९ मध्ये येथील प्रसिद्ध तळमाथा तळ्याचा गाळ काढला. त्याची पाणीक्षमता वाढविली.

हे तळे उन्हाळ्यात परिसरातील विहिरींची पाणीपातळी (Water) वाढविण्यासह पशु-पक्ष्यांची तहान भागविण्यासाठी उपयुक्त आहे. (Retired guruji Dinkar Patil has filled ponds with well water for quench thirst of animals and birds in summer dhule news)

हे मार्चच्या सुरवातीलाच कोरडे झाले होते. येथील निवृत्त गुरुजी तथा योगगुरू दिनकर पाटील यांनी विहिरीच्या पाण्याने हे तळे तुडुंब भरले आहे. यामुळे उन्हाळ्यात पशु-पक्ष्यांची तहान क्षमणार आहे. परिसरात गुरुजींच्या या भूतदयेचे कौतुक होत आहे.

पाणी फाउंडेशनची विधायकता

येथील पाणी फाउंडेशनची टीम पाण्यासाठी उपयुक्त काम करीत आहे. २०१९ मध्ये देवभाने, सोनगीर व न्याहळोद रस्त्यालगतच्या चाऱ्या‍ कोरून समतल तयार केले होते. सोनगीर रस्त्यालगत शेततळ्याची निर्मिती केली होती.

तळमाथा तळ्याचे खोलीकरण केले होते. वीस ट्रॅक्टर गाळ काढला होता. हा गाळ शेतीसाठीही उपयुक्त ठरला होता. खोलीकरणामुळे पाण्याची पातळी वाढली आहे. पाणी फाउंडेशनमध्ये युवकांसह येथील राजकीय पदाधिकारी व शंभरावर शिक्षक सहभागी आहेत.

एप्रिल आणि मेमध्येही भरणार तळे..!

तळे भरल्यानंतर महिनाभरात पुन्हा कोरडे होईल. गुरुजी पुन्हा एप्रिल व मेमध्ये विहिरीच्या पाण्याने भरणार आहेत. यामुळे ऐन उन्हाळ्यात पाणी उपलब्ध होईल. तळे भरण्यासाठी बागायत क्षेत्र कमी करणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

दरम्यान, शेततळे भरल्याची पाहणी पंचायत समितीचे माजी सदस्य नवल पाटील, संजय पाटील, पाणी फाउंडेशन टीमचे प्रमुख जगन्नाथ पाटील, संदीप पाटील, भय्या पाटील, सुरेश पाटील, राजा पाटील आदींनी केली.

गुरुजींचे प्रेरणादायी काम

निवृत्त शिक्षक दिनकर पाटील यांचे समाजोपयोगी काम प्रेरणादायी आहे. त्यांनी येथे योगाचा मोठा प्रचार-प्रसार केला आहे. मोफत योगा वर्गही घेत असतात. येथील तळमाथा तळे कोरडे झाले होते. शेती शिवारातील पशु-पक्ष्यांची पाण्याविना गैरसोय झाली होती. ही बाब गुरुजींनी हेरली अन् त्यांच्या विहिरीला असलेल्या भरपूर पाण्यातून हे तळे भरले आहे. यामुळे पशु-पक्ष्यांची तहान क्षमत आहे.