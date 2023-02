Statue Matter : ग्रामसेवकावर कारवाईचा प्रस्ताव; वाघाडीचा पोलिस पाटील निलंबित

धुळे : वाघाडी (ता. शिंदखेडा) येथे विनापरवानगी महापुरुषांचा पुतळा (Statue) स्थापन केल्याप्रकरणी तणाव निर्माण झाल्यावर महसूल यंत्रणेने शनिवारी (ता. ११) पोलिस पाटलाला तडकाफडकी निलंबित केले आहे. (revenue system hastily suspended Police after tension arose over installation of statue without permission dhule news)

त्याप्रमाणे ग्रामसेवकाच्या निलंबनाचा प्रस्ताव जिल्हा परिषद सीईओंकडे सादर केला जात आहे. या प्रकरणी सरपंच, उपसरपंचासह १८ जणांविरुद्ध नरडाणा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्याची माहिती जिल्हा पोलिस अधीक्षक संजय बारकुंड आणि शिरपूर विभागाचे प्रांताधिकारी प्रमोद भामरे यांनी दिली.

महापुरुषांचा पुतळा परस्पर विनापरवानगी स्थापित केल्याप्रकरणी वाघाडी ग्रामपंचायत बरखास्त करण्याची शिफारस शासनाला केली जात आहे.

वाघाडी बुद्रूक येथे ग्रामपंचायतीसमोर ग्रामपंचायतीच्या जागेवर पाच फेब्रुवारीला मध्यरात्रीनंतर विनापरवानगी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा १४ फुटी अश्वारूढ पुतळा सरासरी आठ ते दहा फुटाच्या काँक्रिट चबुतऱ्यावर बसविण्यात आला.

परवानगी न घेता पुतळा बसविल्यानंतर महसूल व पोलिस प्रशासनाने कायदेशीर कारवाईला सुरवात केली. त्यावरून वाघाडीत तणाव निर्माण झाला. परंतु, पोलिस प्रशासनाने महसूल यंत्रणेच्या मदतीने संयमाने प्रकरण हाताळत शांतता स्थापित केली.

वाघाडी ग्रामस्थांचे सहकार्य

वाघाडीत सरासरी अडीचशे पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी काळजी घेण्यात आली. एका मंडळाला ग्रामपंचायतीने सुशोभीकरणाची परवानगी दिली होती. परंतु, संबंधित मंडळाने तेथे चबुतऱ्याचे बांधकाम केले.

नंतर सरपंच दिलीप रामदास पाटील यांनी दोन जानेवारीला संबंधित मंडळाला सुशोभीकरणाची परवानगी दिलेली असतानाही बांधकाम का केले जात नाही याबाबत विचारणा करणारे पत्र पाठविले. या घडामोडींवर पोलिस प्रशासनाचे लक्ष होते. नंतर पाच फेब्रुवारीला मध्यरात्रीनंतर पुतळा बसविण्यात आला. याबाबत ग्रामस्थांच्या भावना तीव्र होत्या.

त्यांची समजूत काढत प्रशासनाचा पुतळा बसविण्याला विरोध नसून परवानगी घेतल्यानंतरच तो स्थापन करावा, असे सांगितल्यानंतर ग्रामस्थांनी शांतता प्रस्थापित करण्यास सहकार्य केले. बेकायदेशीररीत्या पुतळा बसविल्याचे मान्य करत परवानगी घेऊन धुमधडाक्यात पुतळा स्थापन केला जाईल, तोपर्यंत ग्रामस्थांनी संयम, शांतता राखत प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन केले. नंतर तणाव निवळण्यास मदत झाली, असे पोलिस अधीक्षक बारकुंड यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

गावातील घडामोडी

ग्रामपंचायतीच्या जागेवर अश्वारूढ छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अनधिकृत उभारण्यात आलेला पुतळा काढून घेण्यासंदर्भात प्रांताधिकारी भामरे, पोलिस उपअधीक्षक, शिंदखेडा तहसीलदार,

गटविकास अधिकारी व नरडाणा पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी आदींनी ग्रामस्थांची वेळोवेळी बैठक घेतली. यात पुतळा काढून घेण्यासंदर्भात आवाहन केले. परंतु, पुतळा काढून घेण्याची ग्रामस्थांची मनःस्थिती नसल्याचे दिसून आले.

अनधिकृत पुतळ्यासंदर्भात सरपंच, सदस्य व इतर व्यक्तींविरोधात नरडाणा पोलिस ठाण्यात विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल झाला. याअनुषंगाने शनिवारी महसूल, पोलिस, ग्रामविकास व इतर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वाघाडीत ग्रामस्थांशी चर्चेअंती पुतळा काढून घेण्यास संमती मिळविली. पुतळ्याचे नुकसान होऊ नये यासाठी चबुतऱ्यावरच त्यास भगव्या कपड्यात संरक्षित करण्यात आले.

चहूबाजूने पत्र्याचे शेड उभारून बंदीस्त करण्यात आले. परवानगीनंतर पुतळा उभारण्याची समज ग्रामस्थांना देण्यात आली. यासंदर्भात कार्यवाहीवेळी अपर पोलिस अधीक्षक किशोर काळे, प्रांताधिकारी प्रमोद भामरे,

ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश मोरे, शिंदखेडा तहसीलदार आशा गांगुर्डे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी अन्साराम आगरकर, गटविकास अधिकारी देवरे, नरडाण्याचे प्रभारी पोलिस अधिकारी चंद्रकांत पाटील व अन्य अधिकारी, पोलिस ताफा उपस्थित होता. वाघाडी येथे कायदा- सुव्यवस्था राखण्यासाठी बंदोबस्त तैनात आहे.

जिल्हा पोलिस अधीक्षकांचे आवाहन

जिल्हा पोलिस अधीक्षक संजय बारकुंड यांनी आवाहन केले आहे, की अफवांवर विश्‍वास ठेऊ नये. महापुरुष किंवा राष्ट्रपुरुषांचा पुतळा उभारताना जिल्हा प्रशासनाची पूर्वपरवानगी घ्यावी. अन्यथा, अनधिकृत पुतळा उभारण्यावर जिल्हा प्रशासनातर्फे कठोर कारवाई केली जाईल. महापुरुषांचे पुतळे बसवावे, पण रीतसर परवानगी घेतली जावी. जेणेकरून कायदा- सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न उद्‌भवणार नाही

