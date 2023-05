Nandurbar News : चोराची धार्मिकता अन पुजाऱ्याचा प्रामाणिकपणा..!

Nandurbar News : तुम्ही अनेक चोर पाहिले असतील पण कधी धार्मिक चोर पाहिले आहेत का? असाच एक किस्सा वडाळी (ता. शहादा) येथे घडला. दोन दिवसांपूर्वी तोरखेडा (ता. शहादा) येथून साई मंदिरातून २५० ग्रॅम चांदीच्या पादुका चोरी झाल्याची घटना घडली होती.

शहादा तालुक्यातील तोरखेडा येथून बुधवारी रात्रीच्या सुमारास चोरट्यांनी गावाजवळच असलेल्या साई मंदिरातून २५० वजनाच्या चांदीच्या पादुका चोरल्याचे ग्रामस्थांच्या लक्षात येताच, या पादुकांची शोधाशोध सुरू झाली. (righteousness of thief and honesty of priest Padukas stolen from one temple were kept in another temple Nandurbar News)

काहींनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चोरीस गेलेल्या पादुकांचे फोटो मोठ्या प्रमाणावर वायरल केले. चोरी केलेल्या पादुका कोणीही विकत घेणार नाही, हे कदाचित नवख्या असलेल्या चोराच्या लक्षात आल्याने त्याची धार्मिकता जागृत झाली असेल अन् त्याने वडाळी-कोंढावळ रस्त्यालगत असलेल्या गुरू गोरक्षनाथांच्या मंदिरात या पादुका ठेवत पोबारा केला असेल.

सायंकाळच्या आरतीला सुरवात करण्याआधी साफसफाई करत असताना पुजारी देवीदास माळी यांना या पादुका कोणी अज्ञात व्यक्तीने ठेवल्याचे निदर्शनास आले. त्यांनी लागलीच गोरक्षनाथ मंदिर समितीच्या सदस्यांना बोलावून सर्व प्रकार सांगितला.

या वेळी काही सदस्यांनी तोडखेडा येथील साई मंदिरातून अशाच चांदीच्या पादुका चोरी झाल्याचे व्हायरल फोटो दाखविले असता या पादुका या त्याच असल्याचे निदर्शनास आले. तोरखेडा येथील साईभक्तांना संपर्क साधून पादुका त्यांच्या स्वाधीन करण्यात आल्या. या वेळी साईभक्तांनी पुजारी व ग्रामस्थांचे विशेष आभार मानले. परिसरात दिवसभर याच धार्मिक चोराची चर्चा रंगली होती.

"नित्यनेमाने सायंकाळी सातच्या आरतीच्या वेळी मंदिराच्या गाभाऱ्यात गुरू गोरक्षनाथांच्या मूर्तीशेजारी चांदीच्या पादुका दिसल्या असता, मंदिर समितीच्या सदस्यांना बोलावून सर्व हकीगत सांगितली. तोरखेडा येथील साईभक्तांना बोलवून पादुका त्यांच्या स्वाधीन करण्यात आल्या."

देवीदास माळी, पुजारी, गुरू गोरक्षनाथ मंदिर, वडाळी