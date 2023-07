Nandurbar News: रस्ता बनला ‘स्वीमिंग पुल..’! शहादा शहरातील जुना खेतिया रस्त्याची स्थिती

Nandurbar News : प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर पावसाचे आगमन झाले खरे; परंतु पहिल्याच पावसात शहरातील जुना खेतिया रस्त्यावरील पाटीलवाडीसमोर मुख्य रस्त्याची पूर्णतः वाट लागली आहे.

रस्त्यावर मोठे डबके साचले असून, त्यातूनच वाहनधारकांना मार्गक्रमण करीत त्रास सहन करावा लागत आहे. या रस्त्यावर अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

त्यासाठी संबंधित विभागाने तत्काळ लक्ष देऊन रस्ता दुरुस्त करावा, अशी मागणी नागरिक व वाहनधारकांनी केली आहे. (road become a swimming pool Status of Old Khetiya Road in Shahada City Nandurbar News)

शहादा शहरातून जाणारा जुना खेतिया रस्ता मलोनी, उंटावद, सातपुडा साखर कारखाना, सूतगिरणी, लोणखेडा व इतर तत्सम खेड्यांना जोडला असल्याने कायम वर्दळ असते. तसेच या रस्त्यावर शाळा, बहुतांश रुग्णालये, विविध गॅरेज असल्याने वाहन दुरुस्तीसाठी नागरिक आपली वाहने घेऊन याच रस्त्यावर दुरुस्तीसाठी जातात.

रस्त्यावर मोठे खड्डे पडले आहेत. रस्त्याची अवस्था पाहता सध्यातरी या रस्त्याला स्वीमिंग पुलाचे स्वरूप आले आहे. गेल्या सहा-सात महिन्यांपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले होते;

परंतु पाटीलवाडीसमोरील रस्ता दुरुस्ती करण्यास संबंधित विभागाला विसर पडला की काय, असा प्रश्न स्थानिक नागरिक करीत आहेत. प्रशासनाने तत्काळ दखल घेऊन रस्ता दुरुस्त करावा, अशी मागणी नागरिक व वाहनधारकांतर्फे करण्यात येत आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

अपघाताचा धोका

दरम्यान, रस्त्यावरील खड्ड्यांत पाणी साचलेले असते. या वेळी रस्त्यावरून मार्गक्रमण करताना खड्ड्यांचा अंदाज वाहनधारकांना येत नसल्याने वाहन खड्ड्यात पडून जोराने आदळले जाते. दुचाकीस्वारांचा अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मोठ्या वाहनांचेही नुकसान होत आहे. संबंधित विभागाने तत्काळ दखल घेऊन रस्ता दुरुस्त करावा, अशी मागणी होत आहे.

"खेतिया रस्ता जुना असला तरी या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणावर वाहनधारकांची वर्दळ असते. हा रस्ता अनेक गाव-खेड्यांना जोडला गेला आहे. अपघात होण्याआधीच रस्त्याची तत्काळ दुरुस्ती करण्यात यावी. -नईम भाई, स्थानिक नागरिक"