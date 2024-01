SAKAL Exclusive: शिंदखेड्यात खेळाडू सुविधांअभावी वंचित; नवीन वर्षात तरी क्रीडासंकुलाचे ‘गिफ्ट’ मिळणार का?

दोंडाईचा : शिंदखेडा तालुक्यात अद्याप क्रीडासंकुलनाची प्रतीक्षाच आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून जागेअभावी क्रीडासंकुल उभारले गेले नाही. त्यामुळे संकुल कामाला चालना देता येत नाही, असे सांगून संबंधित विभाग मोकळा होतो. त्यामुळे क्रीडा क्षेत्रात नैपुण्य असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वंचित राहावे लागत आहे.

दरम्यान, शालेय, महाविद्यालयात क्रीडा स्पर्धांसाठी खेळाडूंना खासगी शाळेतील मैदानावर स्पर्धा खेळण्यासाठी शोध घ्यावा लागतो. तालुक्यात क्रीडा चळवळ प्रभावी होण्यासाठी क्रीडासंकुलाचे काम व्हावे, अशी मागणी क्रीडापटूंकडून केली जात आहे. (SAKAL Exclusive Sportsmen deprived of facilities in Shindkheda sports complex in new year dhule news)