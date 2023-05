Sakal Impact : नुकसानग्रस्त भागाची आमदारांकडून पाहणी; शेतकऱ्यांनी मांडल्या व्यथा

Dhule News : दिघावेसह परिसरातील सोळा गाव काटवन परिसरातील अवकाळी पावसाच्या तडाख्यात नुकसान झालेल्या कांदा पिकाचा सरसकट पंचनामा करावा, अशा सूचना आमदार मंजुळा गावित यांनी महसूल आणि कृषी विभागास दिल्या. (Sakal Impact Inspection of damaged area by MLAs after news published regarding onion crop damage in sakal newspaper dhule news)

रविवारी (ता. ३०) दुपारी अवकाळी पावसात दिघावे परिसरात कांदापीक पाण्यात सापडले आहे. ‘सकाळ’मध्ये ‘काटवन परिसरात कांदापीक पाण्यात’ या शीर्षकाखाली वृत्त प्रसिद्ध झाले. वृत्ताच्या दणक्याची दखल घेत महसूल आणि कृषी विभाग खडबडून जागे झाले. आमदारांसोबत धाव घेत नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी केली.

आमदार मंजुळा गावित, तहसीलदार आशा गांगुर्डे, नायब तहसीलदार राहुल मोरे, तलाठी मनीषा अहिरे, कृषी सहाय्यक हेमंत अकलाडे, सरपंच प्रवीण पाटील, उपसरपंच नामदेव टकले यांनी नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी केली.

अवकाळी पावसाच्या तडाख्यात काढलेला तसेच जमिनीत असलेला कांदादेखील सडण्याच्या मार्गावर असल्याची वेदना शेतकऱ्यांनी आमदार गावित, तहसीलदार आशा गांगुर्डे यांच्यापुढे मांडली. भविष्यात शेती पिकाविषयी श्वावती नसल्याची रड शेतकरी काशीनाथ सावंत, पंकज सावंत, राजेंद्र शेवाळे, राकेश भामरे, सागर दशपुते, शुभम देवरे आदींनी मांडली.

ताई, शेतातच जाऊ नये का..!

वर्षभर कष्टाची पराकाष्ठा करत कांदापीक हाती येणार होते. काढणीवर आलेलेच काय जमिनीत उभे असलेले कांदापीकदेखील सडण्याच्या मार्गावर आहे. मग ताई, अशा वेळी आम्ही शेतातच जाऊ नये का, असा आर्त सवाल शेतकऱ्यांनी आमदार व तहसीलदारांपुढे उपस्थित केला. दुसरीकडे कवडीमोल कांदा विक्री करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील सौंदाणे गावात तर वैफल्यग्रस्त शेतकऱ्याने कांदापिकाचा अंत्यसंस्कार करत शासन यंत्रणेचा जळजळीत निषेध केल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली. यंदा अवकाळी पावसाने संपूर्ण उन्हाळाभर शेतकऱ्यांपुढे अनेक प्रश्न उभे केले आहेत. दरवाढीच्या अपेक्षेने कांदालागवड वाढत असल्याचे चित्र असताना सरकार आणि निसर्ग मात्र शेतकऱ्यांची सत्त्वपरीक्षा पाहत असल्याचा खडा सवाल शेतकऱ्यांनी आमदारांपुढे मांडला.

सरसकट पंचनाम्याचे आदेश

अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान झाल्याची जाणीव ठेवत महसूल आणि कृषी विभागाने सरसकट पंचनामे करावेत, अशा सूचना दिल्या. काढलेला कांदा आणि जमिनीत असलेल्या कांदापिकाचादेखील पंचनामा करावा, अशा सूचना आमदार मंजुळा गावित यांनी दिल्या. तथापि, पावसात भिजलेला कांदा जास्त दिवस कांदाचाळीत संग्रही ठेवला जात नसल्याची माहिती या वेळी शेतकऱ्यांनी दिली.