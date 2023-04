Nandurbar News : बेकायदा गुटखा विक्री जोमात; कायमस्वरूपी बंदीची नागरिकांची मागणी

By

धडगाव (जि. नंदुरबार) : राज्यात गुटखा विक्रीवर शासनाची बंदी असताना धडगाव शहर व तालुक्यात सर्रासपणे गुटखा विक्री केली जात असल्याने तरुण पिढी व्यवसनाधीनतेकडे झुकत असल्याचे चित्र धडगावात दिसत आहे. (sale of Gutkha is rampant in Dhadgaon city nandurbar news)

आजची पिढी व्यसनामुळे उद्‍ध्वस्त होत असून, पर्यायाने कुटुंबाचीदेखील वाताहत होत आहे. धडगावात गुटख्यावर बंदी असतानाही तालुक्यात सर्रासपणे गुटख्याची विक्री होत आहे. खुलेआम विक्री होणाऱ्या गुटख्यावर पोलिस प्रशासन व अन्न व औषध प्रशासन विभागाने गुटखा विक्रीस कायमची बंदी घालावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

तालुक्यात सर्रासपणे मोठ्या प्रमाणावर गुटख्याची विक्री करण्यात येत असल्याने अगदी सहज मिळत असलेल्या गुटख्याच्या आकर्षणामुळे महिलांसह अल्पवयीन मुले-मुली व काही विद्यार्थी गुटख्यामुळे कॅन्सरसारख्या रोगाने नाहक बळी गेल्याचे दिसून आले आहे.

धडगाव शहरात मात्र ही बंदी झुगारून मोठ्या प्रमाणावर गुटख्याची विक्री शहरांमध्ये खुलेआम सुरू असून, शहरात काही होलसेल विक्रेत्यांमार्फत तालुक्यातील खेड्यापाड्यातील छोट्या दुकानदारांना विक्रीसाठी खुलेआम माल पुरविला जातो. यातून विक्रेत्यांना कुणाचीही भीती नसल्याचे स्पष्ट होते.

गुटखा विक्रेत्यांना यासाठी मोठी किंमत मोजावी लागत आहे. शहरासह तालुक्यातील प्रत्येक लहान-मोठा दुकानदार खुलेआम गुटख्याची विक्री करताना दिसत आहे. बंदी असतानाही सर्रास गुटखा विक्री करणाऱ्यांना पोलिस प्रशासनाने संरक्षण तर दिले नाहीना, असा प्रश्न उपस्थित करत गुटखा विक्री कोणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहे, असा सवालही सामान्य जनता करीत आहे. संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तालुक्यातील बेकायदा गुटखा विक्रीकडे लक्ष घालून संबंधितांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी तालुक्यातील विद्यार्थी-पालकांकडून होत आहे.

सट्टा, जुगारालाही बरकत

आजचा तरुण दिवसेंदिवस व्यसनाच्या आहारी जाताना दिसत असून, तत्काळ विनापरवाना दारू, गुटखा विक्री बंद करून अवैध धंद्याला आळा घालण्यात यावा. दरम्यान, दुर्गम भागातील नागरिक बाजारात आपला शेतमाल विक्रीसाठी आल्यानंतर जुगार, सट्टा याला बळी पडून रिकाम्या हाती घरी जाताना दिसत आहेत.

वरिष्ठ पातळीवरून यासाठी कारवाई होणे आवश्यक आहे. गुटखा पिचकाऱ्यांमुळे सार्वजनिक ठिकाणांची दुर्दशा होत आहे. एकीकडे सार्वजनिक ठिकाणी थुंकण्यास मनाई व दंड करण्याचा नियम मोडीत काढून गावामध्ये छुप्या मार्गाने मिळणाऱ्या पुढ्या खाऊन थुंकीच्या पिचकाऱ्या मारणे सुरूच असल्याचे चित्र दिसत आहे. यामुळे शहरातील सर्वच जुन्या-नवीन शासकीय इमारतींच्या भिंतीची पार दुरवस्था झाली आहे.

शाळकरी मुलेही व्यसनाधीन

गेल्या काही वर्षांत गुटख्याच्या व्यसनामुळे तोंडाचा कर्करोग होण्याचे प्रमाण वाढल्याचे डॉक्टर सांगत आहेत. त्यामुळे तंबाखू तसेच तंबाखूजन्य पदार्थांचे सेवन न करण्यासाठी जनजागृती करण्यासाठी सरकारचे राज्य पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, पोलिसांच्या दुर्लक्षामुळे शहरात विक्रीसाठी गुटखा सहज उपलब्ध होत आहे.

शाळेच्या परिसरात गुटखा विक्रीस बंदी असूनही अनेक टपऱ्या, दुकानांत गुटख्याची पाकिटे विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. लहान मुले खाऊच्या पैशांतून गुटखा विकत घेत आहेत. त्यामुळे शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये गुटख्याचे व्यसन वाढल्याचे मत नागरिकांनी नोंदविले आहे.