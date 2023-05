Dhule Municipality Fraud : याद्यांत घोळ.... तरीही दरमहा 34 लाख अदा; महापौर संतप्त

By

Dhule News : कामगार पुरविण्याच्या ठेक्यातून आस्था सेवा सहकारी संस्था अधिकाऱ्यांच्या संगनमतातून महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचे चंदन लावत आहे. हा घोटाळा महापौर प्रतिभा चौधरी यांच्या कर्तव्यदक्षतेमुळे समोर आला. (scam of Municipal authorities with Astha Sanstha is exposed dhule news)

कामगारांच्या ओळखपरेडवेळी ठेकेदार आस्था संस्थेने कामगारांची इंग्रजी नावातील यादी सादर केली, तर महापालिकेतर्फे अतिरिक्त आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी मराठीतील नावांची यादी सादर केली. दोन वेगवेगळ्या याद्यांमधील नावांचा घोळ, तफावतीमुळे मनपा अधिकारी आणि आस्था संस्थेच्या संगनमताचे पितळ उघडले पडले असून, त्यांनी महापालिकेला चुना लावला यावर महापौरांनी शिक्कामोर्तब केले.

महापौर चौधरी यांना पाहणीवेळी कामगार पुरविण्याच्या ठेक्यातील सहभागी कामगारांविषयी संशय आला. त्यामुळे संतप्त महापौरांनी प्रशासनामार्फत गुरुवारी (ता. ११) देवपूरमधील श्री एकवीरादेवी मंदिर परिसरातील उद्यानात सकाळी अकराला कामगारांची ओळखपरेड ठेवली. तीत अनेक धक्कादायक बाबी उजेडात आल्या.

अतिरिक्त आयुक्त कापडणीस, आरोग्य विभागप्रमुख राजेंद्र माईनकर, स्वच्छता निरीक्षक संदीप मोरे, साईनाथ वाघ, गजानन चौधरी, शुभम केदार, गौरव माळी, मुकादम राजेंद्र पाटील, रवींद्र माळी, महेश सोनवणे, आस्था संस्थेचे ठेकेदार जाकिर शेख आदी उपस्थित होते.

संगनमतातून फसवेगिरी उघड

महापौर चौधरी यांनी सांगितले, की महापालिकेतर्फे शहरातील १९ प्रभागांतील स्वच्छता, जलकुंभावर सुरक्षारक्षक पुरविण्याचा ठेका आस्था स्वयंरोजगार संस्थेला देण्यात आला. त्याची मुदत फेब्रुवारीत संपली. तरीही ठेकेदाराचे काम सुरूच आहे. या संस्थेबाबत वारंवार अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या.

स्वच्छतेकामी प्रत्यक्ष उपस्थित कामगारांच्या हजेरीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. त्यामुळे कामगारांची ओळखपरेड घेण्याबाबत आयुक्त टेकाळे यांना आदेशित केले. त्यानुसार कामगारांची ओळखपरेड झाली. त्यात ठेकेदार व प्रशासनाची बनवेगिरी, फसवेगिरी गुरुवारी उघड झाली. १४-१

१५९ कामगार गैरहजर

ठेकेदार आस्था संस्थेने मनपा आरोग्य विभागांतर्गत २२३ आणि पाणीपुरवठा विभागांतर्गत ४० असे एकूण २६३ कामगार पुरविल्याचे कागदोपत्री दाखविले आहे. ओळखपरेडवेळी फक्त १०४ कामगार हजर होते, तर १५९ कामगार गैरहजर होते. ते विवाह सोहळ्याला, अंत्ययात्रेला गेल्याचे थातुरमातुर उत्तर ठेकेदाराने दिले.

परेडवेळी असंख्य कामगारांकडे गणवेश, ओळखपत्र, सुरक्षा सहित्य नव्हते. अनेक बोगस कामगार हजर केल्याचे दिसून आले. परेडमधील कामगारांना त्यांच्या कामाचे ठिकाण व कामाविषयी विचारणा केली असता अनेक कामगारांना कामाचे ठिकाण, प्रभागाचे नाव, कामाविषयी काहीही सांगता आले नाही.

यादीत घोळ; बिल अदा

ओळखपरेडवेळी आरोग्य विभागाने महापौरांकडे मराठीतील नावांची कामगारांची यादी दिली. ठेकेदार शेख याने हीच यादी इंग्रजीतील नावांची दिली. त्यातच बनवेगिरी उघड झाली. दोन्ही याद्यांमध्ये मोठी तफावत आढळून आली.

मनपा आरोग्य विभागाकडे या ठेक्यातील कामगारांची अद्ययावत यादी नसल्याचे आरोग्य विभाग कार्यालयप्रमुख व स्वच्छता निरीक्षकांनी मान्‍य केले, असे सांगत ठेकेदाराला मनपामार्फत कोट्यवधींचे बिल अदा करताना कोणती यादी ग्राह्य धारली जाते व कोणता निकष लावला जातो याबाबत महापौर चौधरी यांनी अतिरक्त आयुक्त कापडणीस यांना विचारणा केली. त्यांना कोणत्याही स्वरूपाचा खुलासा देता आला नाही.

महापौरांकडून कारवाईचा आदेश

ठेकेदार आस्था संस्थेला पाठीशी घालणारे व स्व-आर्थिक लाभासाठी संगनमत करणारे मनपा प्रशासनातील काही प्रमुख अधिकारी व आरोग्य विभागातील कार्यालयप्रमुख, स्वच्छता निरीक्षकांवर तत्काळ दंडात्मक कार्यवाही करावी, त्याची नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात घ्यावी, आरोग्य विभागाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांची बायोमेट्रिक हजेरी सुरू करावी, आरोग्य विभागाचे कामकाज पारदर्शक व सुरळीत करण्याचे आदेश महापौर चौधरी यांनी प्रशासनाला दिले.

मनपाकडून ठेक्यापोटी वारेमाप उधळपट्टी

महापालिकेतर्फे ठेकेदार संस्थेशी करारानुसार प्रतिकामगारास प्रतिदिन ५०७ रुपये ६३ पैसे दिले जातात. ते २६ दिवस काम करतात. त्यानुसार एका कामगारास दरमहा १३ हजार १९८ रुपये ३८ पैसे मिळतात. त्यानुसार २६३ कामगारांसाठी महापालिका दरमहा ३४ लाख ७१ हजार १७३ रुपये ९४ पैसे बिल अदा करते.

नागरिक कर भरतात व त्यातून ठेक्यासाठी लाखोंचा निधी दिला जातो. या ठेकेदारास बोगस, अवाजवी देयकांपोटी वार्षिक चार कोटी १६ लाख ५४ हजार ८७ रुपये २८ पैसे दिले जातात; परंतु ठेकेदार संस्था एका कामगाराला दरमहा २६ दिवसांचे एकूण पाच हजार रुपये अदा करतो, अशी धक्कादायक माहिती काही कामगारांनी दिली.

अशा बोगसगिरीतील बिल आदाईमुळे महापालिकेचे प्रचंड आर्थिक नुकसान व फसवणूक होत आहे. असंख्य कागदोपत्री दाखविल्या जाणाऱ्या बोगस कामगारांपोटी अधिकारी कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी का करतात हा संशोधनाचा विषय आहे..