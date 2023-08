Dhule News : मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांसोबतच्या परिसंवादासाठी जिल्ह्यातील 5 शाळांची निवड

By

Dhule News : अमृतमहोत्सवी स्वतंत्र भारत अभिनव स्पर्धा उपक्रमात जिल्ह्यातील पाच शाळांची मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांसोबतच्या ११ ऑगस्टच्या परिसंवादासाठी निवड झाली. (Selection of 5 schools of district for Amrit Mahotsavi Swatantra Bharat Innovative Competition dhule news)

स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे व भविष्यात भारत कसा असेल याविषयी पत्रलेखन स्पर्धा झाली होती. स्पर्धेत उत्तम सहभाग दर्शविलेल्या धुळे जिल्ह्यातील पाच शाळांतील विद्यार्थी आणि शिक्षक यांची लाइव्ह कार्यक्रमासाठी निवड झाली.

ग्रामीण भागातील विद्यार्थी आणि शिक्षक थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्यासोबत परिसंवादात सहभागी होतील.

धुळे तालुक्यातून बुरझड येथील भाऊसाहेब के. आर. पाटील माध्यमिक विद्यालय व माळीच येथील माध्यमिक विद्यालय, साक्री तालुक्यातील ब्राह्मणवेल येथील (कै.) बळीरामदादा माध्यमिक विद्यालय, शिरपूर तालुक्यातील गिधाडे येथील (कै.) गुलाबराव रामचंद्र पाटील माध्यमिक विद्यालय, शिंदखेडा तालुक्यातील विरदेल येथील गोविंदराव संपतराव देवकर माध्यमिक विद्यालय या पाच शाळांचा समावेश आहे. समन्वयक म्हणून शिक्षक के. एन. माळी, वाय. एन. पाटील, राजेंद्र शिरसाठ, सुनील चौधरी, सागर खामखेडेकर यांची निवड झाली.