Nandurbar Seva Month : जिल्ह्यात १६ ऑक्टोबरपर्यंत राबविणार ‘सेवा महिना’ : जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री

By

Nandurbar Seva Month : जिल्ह्यात १६ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत सेवा महिना राबविण्यात येणार असून, या ‘सेवा महिना’ कालावधीत विशेष मोहीम व लोकाभिमुख उपक्रमांची आखणी व अंमलबजावणी केली जाणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री यांनी दिली.

राज्य शासनाच्या क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांबाबत नागरिकांना माहिती प्राप्त करून देणे, विविध योजनांचा लाभ घेता यावा यासाठी जागरूकता वाढावी, यासाठी महिनाभर सेवा महिना उपक्रम राबविण्यात येत आहे. (Seva Month to be implemented in district till 16th October nandurbar news)

या सेवा महिना कालावधीत आपले सरकार सेवा पोर्टल, महावितरण पोर्टल, डीबीटी पोर्टल, नागरी सेवा केंद्र, सार्वजनिक तक्रार पोर्टल (पब्लिक ग्रिव्हियन्स पोर्टल), विभागाच्या संकेतस्थळावर प्राप्त झालेल्या व प्रलंबित असलेल्या सर्व अर्जांचा मोहीम स्वरूपात निपटारा करण्यात येणार आहे, असे श्रीमती खत्री यांनी म्हटले आहे.

या सेवांचा असेल समावेश

यामध्ये तांत्रिक अडचणीमुळे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत प्रलंबित पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देणे, प्रलंबित फेरफार नोंदीचा निपटारा करणे, पात्र लाभार्थ्यांना शिधापत्रिकांचे वितरण, मालमत्ता हस्तांतर नोंद घेणे, नव्याने नळजोडणी देणे, मालमत्ता कराची आकारणी करणे व मागणीपत्र देणे, प्रलंबित घरगुती वीजजोडणीस मंजुरी देणे, मालमत्ता हस्तांतरानंतर विद्युत जोडणीमध्ये नवीन मालमत्ताधारकाचे नाव नोंदविणे, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेंतर्गत सिंचन विहिरीकरिता

अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांची ऑनलाइन नोंदणी, दिव्यांग प्रमाणपत्र देणे, अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना प्रलंबित वन हक्क पट्टे मंजूर करणे (अपील वगळून), नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र देणे, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र देणे, आधारकार्ड सुविधा, पॅनकार्ड सुविधा, नवीन मतदार नोंदणी, जन्म-मृत्यू नोंद घेणे व प्रमाणपत्र देणे.

( लोकल ते ग्लोबल लेटेस्ट अपडेट मिळवा सकाळच्या व्हॉट्सअप चॅनेलवर फक्त एका क्लिकमध्ये )

शिकाऊ चालक परवाना, रोजगार मेळावा, सखी किटवाटप, महिला बचतगटास परवानगी देणे, महिला बचतगटास प्राधान्याने रोजगार उपलब्ध करून देणे, लसीकरण, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, प्रशिक्षित उमेदवारांना रोजगार उपलब्ध करून देणे आदी सेवांचा आता यामध्ये अंतर्भाव करण्यात आला आहे.

सेवा महिन्यामध्ये सर्व शासकीय विभागांकडील सेवा हक्क अधिनियमांतर्गत अधिसूचित केलेल्या सेवांविषयी प्रलंबित कामांचा विहित कालमर्यादेमध्ये निपटारा करण्याकरिता कार्यपद्धती निश्चित करून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचेही जिल्हाधिकारी खत्री यांनी नमूद केले.

गणेशमंडळांनी जनजागृती बॅनर्स लावावेत

सार्वजनिक गणेशोत्सवामध्ये गणेशमंडळांनी एचआयव्ही/एड्स जनजागृतीसाठी ८ बाय ८ आकाराचे दोन बॅनर गणेशमंडळाच्या प्रदर्शनी भागात स्वखर्चाने लावावेत. याबाबत अधिक माहितीसाठी भ्रमणध्वनी क्रमांक ९८२२३४३८६३ व ९४२१४८०६७५ यावर संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले.