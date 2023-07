Shasan Aplya Dari : शासन आपल्या दारीसाठी दीड ते 2 कोटींवर खर्च शक्य; सरकारी यंत्रणेकडून पैशांची जुळवाजुळव!

Shasan Aplya Dari : शहरात राबविल्या जाणाऱ्या शासन आपल्या दारी या जिल्हास्तरीय उपक्रमासाठी सरकारी यंत्रणेची जय्यत तयारी सुरू आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम होणार आहे.

त्यासाठी सुमारे दीड ते दोन कोटींहून अधिक खर्च होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे चिंताग्रस्त सरकारी यंत्रणेकडून पैशांची जुळवाजुळव सुरू असून, आवाहनानंतर आतापर्यंत तीन आमदारांनी मिळून ५० लाखांचा निधी दिला आहे. (shasan aplya dari program will cost more than one and half to two crores in dhule news)

येथील सुरत-बायपासवरील एसआरपीएफ मैदानावर सोमवारी (ता. १०) सकाळी अकराला मुख्य कार्यक्रम होणार आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्र्यांसह इतर काही मंत्री व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती राहणार असल्याने कार्यक्रमाची जय्यत तयारी सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या विशेष कार्य अधिकाऱ्यांनी बुधवारी (ता. ५) येथे बैठक घेत नियोजनाची पाहणी केली. तसेच यंत्रणेला विविध सूचना दिल्या. कार्यक्रम दिमाखदार व्हावा, अशी शासनाची सूचना आहे.

धुळे शहरासह जिल्ह्यातील हजारो लाभार्थ्यांना एकाच छताखाली लाभ देणारा आणि शासकीय निर्धारित शुल्कात दोनशेवर योजनांचा लाभ जनतेला जलद गतीने मिळावा यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शासन आपल्या दारी हा अभिनव आणि प्रशासन गतिमान करणारा उपक्रम हाती घेतला आहे.

त्यात अधिकाधिक लाभार्थ्यांच्या सहभागासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून नियोजन केले जात आहे. विद्यार्थी, शेतकरी, नोकरदार आदींसह अनेक लाभार्थ्यांना निरनिराळ्या योजनांच्या लाभासाठी हेलपाटे मारावे लागतात. मात्र, ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमांतर्गत शासकीय निर्धारित शुल्कात दोनशेवर योजनांचा लाभ कमीत कमी कागदपत्रांच्या आधारे जलद मंजुरीने दिला जाईल.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

तसेच प्रत्येकाला योजनांची माहिती मिळू शकेल. या उपक्रमाच्या प्रचार व प्रसार, अधिकाधिक लाभार्थ्यांच्या उपस्थितीसाठी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात निरनिराळे प्रयत्न सुरू केले आहेत. यात शिंदे गटाचे पदाधिकारी सतीश महाले यांनी शहरात रिक्षांचा आधार घेतला आहे.

प्रशासनाकडून नियोजन

जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी या उपक्रमाच्या यशस्वितेसाठी कंबर कसली आहे. त्यांच्या साथीला जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी बुवनेश्वरी एस., जिल्हा पोलिस अधीक्षक संजय बारकुंड, मनपा आयुक्त देवीदास टेकाळे, अपर जिल्हाधिकारी देवदत्त केकाण, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता विवेक नवले, मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त विजय सनेर, एसआरपीएफचे सहाय्यक समादेशक चंद्रकांत पारसकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी नितीन गावडे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता आर. आर. पाटील, जिल्हा नगरपालिका प्रशासन अधिकारी शिल्पा नाईक आदींसह २७ नोडल अधिकारी व त्यांना सहाय्यक नोडल अधिकारी कार्यरत आहेत. १४-१

हेलिपॅडची सुविधा

कार्यक्रमस्थळी मुख्य सभामंडप, मान्यवर पार्किंग, लाभार्थ्यांची बैठकव्यवस्था, जिल्ह्यातील सरपंचांची बैठकव्यवस्था, शासकीय विभागांमार्फत तसेच बचतगटामार्फत विविध स्टॉल, इतरांसाठी पार्किंग व्यवस्था, हेलिपॅड आदी विविध सुविधा दिल्या जातील.

लाभार्थ्यांना कार्यक्रमस्थळी कुठल्याही प्रकारचा त्रास, अडचण होऊ नये यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजनांची सूचना सर्व सरकारी विभागांना देण्यात आली आहे. लाभार्थ्यांच्या वाहतूक व्यवस्थेसह पिण्याचे पाणी, प्रसाधनगृह सुविधेची उपलब्धता असेल. यादृष्टीने बारीकसारीक नियोजनावर जिल्हाधिकाऱ्यांसह यंत्रणेचा कटाक्ष आहे.

दहा हजारांवर लाभार्थी अन्‌ बरेच काही...

शहरात होणाऱ्या जिल्हास्तरीय शासन आपल्या दारी उपक्रमासाठी सुमारे दीड ते दोन कोटींहून अधिक निधीच्या खर्चाची शक्यता असेल. त्यासाठी जिल्हा नियोजन विभागाकडून ५३ लाख, स्थानिक विकास निधीतून आमदार जयकुमार रावल यांच्यातर्फे १० लाख, आमदार काशीराम पावरा यांच्यातर्फे २० लाख, तर आमदार मंजुळा गावित यांच्यातर्फे २० लाख निधी दिला जाणार आहे.

तसे पत्र या तीन आमदारांनी दिल्याने प्रशासनाला धीर आला आहे. उर्वरित निधीची जुळवाजुळव सुरू आहे. राज्य शासनासह पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडून पुरेसा निधी उपलब्ध होण्यासाठी सहकार्याची स्थानिक यंत्रणेला प्रतीक्षा आहे. कार्यक्रमासाठी दहा हजार किंवा त्याहून अधिक लाभार्थ्यांच्या उपस्थितीचे नियोजन आहे.

सरपंचांना फेटा, तसेच उपस्थित लाभार्थ्यांसह मान्यवरांना फूड पॅकेट्स देण्याची सूचना आहे. पावसाळ्यामुळे वॉटरप्रूफ मंडप, मेगा बैठकव्यवस्था, लक्षवेधी व्यासपीठ, विजेसह इतर सोयी-सुविधा पाहता मोठा खर्च या कार्यक्रमासाठी होणार आहे.